Луканомика не в состоянии трудоустроить 90% безработных 8 27.04.2017, 8:44

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На одну вакансию на рынке труда в Беларуси приходится 10 резюме.

О том, как с начала года изменился рынок труда, рассказывает tut.by.

В каких сферах больше всего вакансий

Больше всего вакансий по-прежнему размещается в сфере «продажи» — 30% от общего количества. На втором месте — «информационные технологии, интернет, телеком». На третьем — «производство» и «маркетинг, реклама, PR».

Соискателей стало меньше

Активность соискателей начала снижаться еще в прошлом году, отмечают эксперты. С января по апрель этого года количество резюме, которые соискатели обновили или разместили на сайте, было на 2,5% меньше, чем год назад в аналогичном периоде.

Чаще всего соискатели обновляли либо размещали резюме с маркировкой «Начало карьеры, студенты». На втором месте — сфера продаж. Третье место разделяют профессиональные области: «Транспорт и логистика», «Бухгалтерия и управленческий учет» и «Производство».

Поскольку на рынке стабильно увеличивается число вакансий, а количество обновленных резюме не растет, то конкуренция снижается: в первом квартале на одну вакансию приходилось 10 резюме. Год назад этот показатель составлял 14,3.

Кому сложнее всего найти работу

Сложнее всего найти работу специалистам, разместившим свое резюме с отметкой «Начало карьеры, студенты»: конкуренция для них составляет 40 резюме на одну вакансию. Но в прошлом году аналогичный показатель в этой же области равнялся 57 резюме на вакансию.

В первом квартале 2017 года половина вакансий была ориентирована на поиск специалистов с опытом от года до 3 лет. Порядка 23% вакансий — для специалистов с опытом работы от 3 до 6 лет. Доля вакансий для специалистов с опытом от 6 лет наименьшая и составляет 3,4%.