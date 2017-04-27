Гидромет: В пятницу будет до +23 °С 7 27.04.2017, 16:15

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ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Синоптики обещают сильные дожди и грозы в ближайшие дни.

В Беларусь пришли дожди — в ближайшие два дня погода не изменится. Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

«В ближайшие двое суток аэросиноптическая ситуация в стране не изменится. Холодная фронтальная система, застряв в параллельных потоках, будет «волнить», а значит, что дожди не прекратятся», — отметил синоптик.

28 апреля, в пятницу, ночью по юго-восточной половине, днем на большей части территории Беларуси продолжительные дожди. Днем во многих районах — сильные дожди, в отдельных районах по югу Беларуси — грозы. Температура ночью 0…+6 °С, днем +5…+11 °С; по юго-востоку ночью +7…+11 °С, днем +12…+17 °С, в Гомельской области +18…+23 °С.

29 апреля, в субботу, на большей части территории Беларуси также дожди. Ночью и утром по северо-западной половине страны — продолжительные сильные дожди. В отдельных районах грозы. Температура ночью +5…+11 °С, днем +10…+17 °С; по востоку ночью +12…+14 °С, днем +18…+23 °С.

И только в воскресенье, 30 апреля, атмосферный фронт будет медленно уходить на восток и погода начнет улучшаться: интенсивность дождей уменьшится, и они будут небольшими и кратковременными. Температура ночью +3…+10 °С, днем +10…+17 °С; по востоку ночью +11…+12 °С, днем +18…+22 °С.