Новые лица белорусского протеста: эколог Алена Дубовик 28.04.2017, 9:39

Фото: DW/E. Daneyko

Среди участников последних акций протеста в Беларуси было замечено много новых лидеров.

Активист экологического движения Алена Дубовик объяснила «Немецкой волне» свои мотивы и поделилась опытом.

В течение последних 2-3 месяцев в разных городах Беларуси то и дело проходят мирные акции протеста. Большинство из них - с требованием отменить президентский декрет о предупреждении социального иждивенчества, прозванный в народе декретом «о тунеядстве». И далеко не всегда такие акции заканчиваются для их участников без последствий.

За указанный период по всей стране было задержано 900 человек, из них более 150 были оштрафованы или наказаны административным арестом. К 12 суткам ареста была приговорена и активист экологического движения Алена Дубовик, называющая себя рядовым участником протестных акций.

«Свидетелями в суде выступают сотрудники милиции»

«Я готова к репрессиям. Сутки ареста, которыми меня наказали после участия в санкционированной акции против декрета «о тунеядстве», прошедшей в Минске 15 марта, - не первые мои сутки. Я представляю, как работает система, и она меня не пугает. Больше пугает то, что могут посадить надолго или произойдет что-то, что сделает невозможными вообще никакие протесты», - так отвечает Алена на вопрос, не страшно ли ей проявлять гражданскую активность.

Алена Дубовик

Дубовик задержали вместе со всеми пассажирами троллейбуса, в котором ехали участники акции протеста. Видео грубого задержания неизвестными людьми в штатском посмотрели в интернете более 100 тысяч человек. «Возмутило все: сам факт задержания, форма, в которой это произошло, обращение с задержанными позже, в отделении милиции, суд, напоминающий цирк, обращение с арестованными как с уголовниками - особенно после того, как из минского Центра изоляции правонарушителей нас перевезли в Жодинскую тюрьму», - вспоминает Алена Дубовик.

Суд рассматривал дело о неподчинении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, а также о том, что девушка якобы была в маске. «Назначенный свидетелем милиционер так и не сказал ничего, что реально подтверждало бы мою вину, не ответил ни на мои вопросы, ни на вопросы адвоката. В ходе судебного процесса, когда якобы свидетель пытался отвечать на мои вопросы, судья Валерий Есьман что-то читал в своем телефоне, но это не помешало ему вынести решение об аресте», - рассказывает Алена типичную для нынешней Беларуси историю.

"Чернобыльский шлях-2017" прошел под холодным проливным дождем

Ранее по такому же сценарию ее наказывали за участие в акции протеста после президентских выборов в декабре 2010 года и за присутствие в минском клубе на концерте в поддержку акции «Еда вместо бомб» в 2012-м. Пристальное внимание к себе Дубовик ощущает и при пересечении границы: «Несколько раз тщательно досматривали при въезде в Беларусь со стороны Украины и выезде на территорию Польши, искали экстремистскую литературу и электронные носители».

Рядовые белорусских протестов

Алене Дубовик - 32 года. Она работает координатором проекта «Зеленый телефон», созданного в рамках товарищества «Зеленая сеть», насчитывающего 15 экологических общественных объединений и 40 индивидуальных участников. Ежедневно Алена помогает решать локальные экологические проблемы людям, обращающимся за помощью, рассказывает им об их правах и способах повлиять на ситуацию в каждом конкретном случае, будь то вырубка деревьев во дворе, стихийно возникшая свалка, плохое качество водопроводной воды или другие ситуации подобного рода.

По ходу следования участников шляха на прилегающих улицах наготове стояли автозаки

Алена не состоит ни в одной из белорусских политических партий и, по ее признанию, в уличных акциях участвует не часто, ею движут как эмоциональный, так и рациональный порывы, протест против несправедливости, чувство солидарности. Дубовик называет себя социальной активисткой, сторонницей глобального экологического движения, один из лозунгов которого – «У нас нет запасной планеты» («There is no planet B»). Впервые Алена вышла на массовую акцию - это был «Чернобыльский шлях» - в 2008 году: «Для многих это акция памяти вперемежку с политическими лозунгами, а для меня в первую очередь - протест против строительства АЭС в Беларуси».

Дубовик разделяет мнение, что ввод в эксплуатацию первой белорусской АЭС в Островце не решит проблему ни политической, ни экономической независимости Беларуси, а лишь создаст комплекс проблем, включая экологические риски.

Вариантов заявить о своей позиции, добиться соблюдения прав человека в нынешних белорусских реалиях, констатирует Алена, немного: объединяться с единомышленниками, формулировать свои требования, пытаться добиваться их выполнения, выходя на уличные акции протеста. Чувство протеста у девушки вызывает сам факт попыток государства запретить всякие протесты.

Близкие поддерживают протестующих, но пассивно

Последние 8 лет Алена живет в Минске, родители - в Кобрине, маленьком городке на западе Полесья. Там же остались друзья детства. Родители, говорит Алена, поддерживают ее, все понимают, но сами ни в каких акциях не участвуют, хотя уже давно не смотрят белорусское телевидение и читают новости в интернете.

Понимают, что происходит в стране, и оставшиеся в Кобрине друзья девушки, но и они не готовы протестовать: «Город маленький, вариантов, где работать, немного. У всех - семьи, дети. Подруга, индивидуальный предприниматель, оказалась в больших долгах из-за изменения государством правил работы для ИП. Но и она не протестует, пытается рассчитаться за кредит, взятый до того, как условия на рынке изменились».

О том, что в Беларуси любая социальная активность, не санкционированная властями, находится под пристальным вниманием разного рода «компетентных структур», знают все, кто хоть раз пытался участвовать в публичных акциях (даже разрешенных), которые власти рассматривают как угрозу для них. Однако, несмотря на угрозу репрессий, на вопрос, собирается ли Алена продолжать социальную активность, она отвечает: «Да, у меня большие планы».