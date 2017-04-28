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В Бразилии готовится общенациональная забастовка

  • 28.04.2017, 12:53
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Профсоюзы призвали к протесту против сокращения пособий по безработице.

Забастовка объявлена в знак протеста против усилий президента Мишель Темер по сокращению пособий на социальное обеспечение и ослабление законов о труде, пишет fdlx.com cо ссылкой на Reuters. Забастовка коснется автомобильного и железнодорожного транспорта, заводов и школ.

Многие рабочие должны прислушаться к призыву, отчасти в связи с гневом на реформы, которые заставляют многих бразильцев работать на много лет дольше, перед выходом на пенсии. Забастовка продлит праздничные выходные накануне Дня труда.

В случае успеха, будет отмечена первая всеобщая забастовка в Бразилии более чем за два десятилетия.

В Бразильской столице, власти закрыли окна здания правительства, на фоне опасений, что протесты могут привести к ожесточенным столкновениям между демонстрантами и полицией.

Демонстрации были запланированы и в других крупных городах по всем Латинской Америке, населением более 200 миллионов человек.

«Это будет самый большой удар в истории Бразилии», — сказал Пауло Перейра да Силва, президент профсоюзной группы Forca Sindical.


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