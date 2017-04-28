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В Минске прошел вечер солидарности с Украиной

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  • 28.04.2017, 21:42
Фото: nn.by

«Комитет солидарности с Украиной» отметил третью годовщину своей работы.

Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна Украины и молитвы за Беларусь и Украину. Первым документом, который принял Комитет в марте 2014 года, было обращение к соотечественникам, в котором были такие слова: «Сегодня Украина, а завтра может быть Беларусь», передает «Радыё Свабода».

Фото: «Радыё Свабода»

В зале - почетные гости: первый секретарь посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов и советник посольства Мария Гуцало, представители украинской диаспоры.

Общественная активистка Анна Шапутько зачитала декларацию о создании инициативы, которая была принята 19 марта 2014 года. Три года назад около 30 представителей белорусских политических партий, движений, общественных объединений решили образовать общественную инициативу «Белорусский комитет солидарности с Украиной».

Было определено 5 направлений деятельности комитета - организационно-массовый (координатор Максим Винярский), общественно-политический (координатор Павел Северинец), информационно-аналитический (координатор Игорь Рынкевич), культурно-просветительский (координатор Анна Шапутько), международно-правовой (координатор Игорь Ледник). Сейчас Комитетом руководит коллегиальный орган.

Фото: «Радыё Свабода»

Игорь Рынкевич вспомнил репрессии властей за акции солидарности с Украиной, пикеты и даже за возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко. К примеру, за перекличку «Слава Украине» - «Героям слава» на футбольном матче молодые люди были наказаны.

«В активе Комитета солидарности с Украиной много заявлений, обращений к белорусскому руководству, чтобы российские военные не участвовали в маршах-парадах. Комитет неоднократно обращался в Министерство информации и администрацию Лукашенко с требованием прекратить антиукраинскую пропаганду на телеканалах «Россия» и «Россия-24» или запретить вещание этих каналов на территории Беларуси. Собраны тысячи подписей, чтобы украинский телеканал вещал на территории Беларуси (кстати, это стало и предметом переговоров между президентом Украины и правителем Беларуси). Была проведена международная конференция «Украина: мифы и реальность». Организовано несколько марафонов солидарности, собранные средства на памятник Михаилу Жызневскому, Алеcю Черкашину, погибшим в Украине, на другую финансовую помощь. Впереди много планов и проектов», - подытожил Игорь Рынкевич.

Советник посольства Украины в Беларуси Мария Гуцало поблагодарила Комитета солидарности за большую работу, поддержку и помощь. Дипломат также сообщила, что 2 мая новый посол Украины в Беларуси Игорь Кизима вручит правителю Беларуси верительные грамоты.

Фото: «Радыё Свабода»

Координатор Комитета солидарности с Украиной Павел Северинец сказал:

«Нам, белорусам, вместе с украинцами предстоит сделать еще очень много. И надо продолжать акции солидарности, выходить с бело-красно-белыми и жовто-блакитными флагами, показывать, что здесь не Россия, здесь не «таежный союз», а независимое государство».

Каждое выступление завершалось словами «Слава Украине!» И «Жыве Беларусь!» Организаторы мероприятия показали слайд-шоу о работе Комитета под композиции Сергея Михалка и Виктора Цоя - «Воины света» и «Ми прагнемо змін».

Минутой молчания почтили память Михаила Жизневского, Алеся Черкашина и всех, кто погиб во время конфликта в Украине.


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