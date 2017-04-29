Зинедин Зидан призвал голосовать против Ле Пен 5 29.04.2017, 14:03

2,833

Зинедин Зидан

Фото с сайта sport-xl.org

Нужно сделать все, чтобы она не прошла, - заявил прославленный футболист.

Известный французский футболист, тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан призвал французов не голосовать за Марин Ле Пен.

«Я далек от всех этих идей «Национального фронта». Нужно сделать все, чтобы они не прошли», — заявил Зидан на пресс-конференции.

В 2002 году Зинедин Зидан также призвал не голосовать во втором туре президентских выборов за главу крайне правой партии, отца Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пена. Тогда президентом Франции был избран Жак Ширак.

Во второй тур выборов президента Франции вышли центрист Эмманюэль Макрон и крайне правая Марин Ле Пен.

Второй тур состоится 7 мая.