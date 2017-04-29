В продажу поступили новые билеты на Евровидение-2017
- 29.04.2017, 14:33
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Сегодня в продажу поступили новые билеты на все девять шоу Евровидения-2017.
Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook.
Билеты появились после 14:00 на официальном билетном агенте Concert.ua.
Доступны билеты в фан-зону и Golden Circle - ближайшие к сцене места - на предварительные шоу двух полуфиналов и сами полуфиналы.
Всего продано 33 тысячи билетов.
На все мероприятия Евровидения-2017 в Киев приедут более 20 тысяч иностранных гостей.
В феврале, когда началась продажа билетов, менее чем за неделю удалось продать около 15% от общего количества мест. Билеты на финал скупили перекупщики и продавали их в несколько раз дороже.