Как в Могилеве поддержали независимость Беларуси 29.04.2017, 16:55

История первой белорусской организации города.

«Все началось с обычного кружка белорусов Могилева», - историки Игорь Пушкин и Александр Агеев написали книгу о первой белорусской национальной организацию в Могилеве. Монографию под названием «Формирование и деятельность Могилевского Белорусского комитета (1917-1918 г.г.)» исследователи белорусской истории представили в зале почетных встреч могилевской ратуше. Издание полнится документами времен существования Могилевского Белорусского Комитета, которые авторы отыскали в белорусских и зарубежных архивах, передает «Свабода».

Фото: svaboda.org

В 1917 году в Могилеве было 17% белорусов

По словам ученых, Комитет был зарегистрирован Окружным судом в апреле 1917 года. Организация просуществовала более года в условиях немецкой оккупации, пока в город не пришли большевики.

За время деятельности Комитет сумел в августе 1917 года через выборы провести в городскую думу шесть своих депутатов. «За белорусский список», отмечали авторы монографии, проголосовало более 2 тысяч горожан. Белорусов на то время в Могилеве было 17 процентов.

«Все началось с обычного кружка белорусов Могилева, - говорил на презентации историк Игорь Пушкин. - Позже они пришли к мысли, что нужно создать организацию. Разработали устав, и 24 апреля 1917 года эта организация была зарегистрирована. Это была первая белорусская национальная организация, действовавшая в городе в начале 20 века. У нее даже была печать».

В 1918 году Могилевский Белорусский Комитет добился, чтобы общественность города поддержала признание независимости Белорусской Народной Республики.

«В конце апреля 1918 года были получены сведения из Минска, что Белорусская рада объявила независимость Беларуси. Мы, могилевчане, стали оговаривать между собой вопрос, как наиболее торжественно отпраздновать в Могилеве провозглашение независимости Беларуси... », - подают авторы монографии фрагмент из воспоминаний одного из лидеров Могилевского Белорусского Комитета Михаила Коханович из публикации в журнале «Спадчына» под названием «Могилёвцы и независимость Беларуси».

На повестке дня один пункт - о независимости Беларуси.

«И вот пришел день, кажется, 12 июля 1918 года. В обширный зал суда в шесть часов вечера стали прибывать представители всех могилевских учреждений и организаций - пишет Коханович в своих воспоминаниях - Всего собралось 400 представителей. На повестке дня стоял только один пункт - о независимости Беларуси. После достаточно долгих дебатов вопрос поставлено на баллотировку и прошло абсолютным большинством всех, против двух, при девяти воздержавшихся».

Фото: svaboda.org

«Это была уникальная ситуация, - высказывает свой взгляд на тогдашние события Игорь Пушкин, - За БНР и ее независимость проголосовали представители различных национальных организаций».

Тем не менее авторы монографии отметили, что ситуация с признанием БНР не было простой.

«Трудно было разобраться, что поддерживали тогда, - саму идею БНР или независимость Белорусской Народной Республики, - заметил Александр Агеев. - Кажется, эти идеи близки, но это не совсем так. В начале, когда все голосовали за Белорусскую республику, то с такой перспективой, что мы посмотрим еще, как будут складываться дела. И, когда проект стал тормозиться, то тот же Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России – прим.) начал сомневаться».

Фото: svaboda.org

Историк отметил, что немецкие оккупационные власти к белорусской организации относились неоднозначно.

25 лет назад сведений о Могилевском Белорусском Комитете было мало. По словам рецензента монографии, доктора исторических наук, первого проректора Могилевского университета имени Кулешова Дмитрия Лавриновича, деятельность первой белорусской национальной организации в Могилеве умещалась в один абзац.

Могилев - это земля белорусская

«Было известно, что такой Комитет был. Был такой человек Михаил Коханович, председатель комитета. Потом в "наследство" появились воспоминания Коханович. Считалось, что это была небольшая организация западно-русской направленности, и серьезного влияния на общественно-политические ситуацию ни в городе и в Беларуси не имела», - говорил Дмитрий Лавринович.

«Могилевский Белорусский Комитет, - продолжал ученый, - первая политическая организация, которая поставила вопрос, что Могилев - это земля белорусская и, что белорусы имеют право на самоопределение. Сначала речь шла об автономии в составе России, а потом о независимости. До сих пор центрами белорусского движения были Вильнюс и Минск. А вот в восточных районах Беларуси не было активного национального движения. Могилевский Белорусский Комитет - первая организация, заявившая о своей белорускости и поставившая вопрос о Беларуси как об отдельном государственном образовании».

Фото: svaboda.org

Большую часть документов для издания авторы отыскали в Вильнюсе - в библиотеке Врублевского. Об этом на презентации говорил Александр Агеев, которого университет имени Кулешова исправил искать сведения об учебном заведении. По словам ученого, в библиотеке якобы хранился протокол съезда, на котором могилевчане поддержали независимость БНР.

«Я начинаю перебирать дела, и открывается богатство, собранное в монографии. Я с удивлением просмотрел муниципальную программу (это были первые демократические выборы 1917 года). Смотрю дальше и вижу первую программу изучения истории белорусского народа... », - говорил Александр Агеев.

Члены комитета сами учили белорусский язык

Говоря о монографию, Игорь Пушкин заметил, что отношение Комитета к белорусскому языку было неоднозначным.

«У них было хорошее отношение к белорусскому языку, - уточнил Александр Агеев. - Никаких возражений на этот счет у них не было. Считали, что белорусский язык в будущем будет главным. Вопрос, однако, стоял следующим образом: если мы завтра вводим белорусский язык в школах, тогда где возьмем учебники».

По словам ученого, сами члены Комитета только еще учились говорить по-белорусски.

«В документах такой сочный язык, но «трасянка», - отмечал Александр Агеев. - Они сами учились писать по-белорусски. Вставал вопрос, где взять учителей. Их же тоже надо было научить. Поэтому они и не торопили решение языкового вопроса. В этом как раз и была неоднозначность отношения».

«Как они считали себя белорусами? - дополнил коллегу Игорь Пушкин. - Очень интересный документ "Статут". В нем было написано, что белорусам считается тот, у кого как минимум три поколения белорусов - либо по матери, либо отчество».

Игнорировать роль восточнобелорусских городов в белорусском нацияобразующим процессе нельзя

О лидерах Могилевского Белорусского Комитета, согласно авторам монографии, сведений немного. В издании приводятся имена более двух десятков активистов комитета. Одному из них, Михаил Коханович, посвящен специальный раздел.

Фото: svaboda.org

Михаил Каханович родился в Беларуси. Учился в Харькове. Он учитель русского языка и истории. Волею судьбы оказался в Могилеве. Работал преподавателем в местном училище. После прихода в Могилев большевиков уехал в Вильнюс. Там стал первым директором белорусской гимназии. Будет депутатом Польского сейма Второй Речи Посполитой. Вернулся в советскую Беларусь, был репрессирован. Реабилитирован посмертно.

Авторы монографии не скрывают, что их работа только начало исследования деятельности Могилевского Белорусского Комитета. По мнению ученых, монография разрушает мнение о национальной неопределенность востока Беларуси. После нее, отмечают они, нельзя будет игнорировать роль восточнобелорусских городов в белорусских нацияобразующих процессах.

Фото: svaboda.org

«Можно утверждать, что создание и деятельность Могилевского Белорусского Комитета, - пишут авторы монографии, - это первый в 20 веке на территории Восточной Беларуси выход на политическую и международную арену общественной организации, которая являлась носителем идеологического движения в достижении и закреплении единства и индивидуальности белорусской нации».