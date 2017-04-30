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96 лет назад родился автор концепции ВКЛ как белорусского государства

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  • 30.04.2017, 15:06
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Николай Ермолович

Сегодня — день рождения популяризатора белорусской истории Николая Ермоловича.

Николай Ермолович почти ослеп в полгода. «Мать взяла его на поле, где жала рожь, а его маленького ослепило солнце, — рассказывал в эфире «Белсата» писатель Генрих Далидович. — Его могли в 1930-ые посадить в тюрьму за то, что он, идя из школы, читал и выпустил из рук «Письмо белорусского народа к Сталину». Лист упал, а его исключили из школы за то, что он насмехался над письмом. Но позже его восстановили и он успешно закончил школу. Во время войны выехал. Возвращаясь, в Москве попал под поезд и чуть не погиб, его спасла московская женщина. И вот этот физически почти слепой человек, у которого было зрение -28 диоптрий, был в душе зрячим».

Николай Ермолович учился в Минском пединституте. После учебы поселился в Молодечно, где преподавал и занимался издательской деятельностью. Печатался в молодечненской районке, журналах «Пламя», «Неман», «Молодость», в газетах «Звезда» и «Литература и искусство», в научных сборниках.

В 1963 Ермолович начал издавать рукописный самиздатовский журнал «Падснежнік».

Ермолович считается основателем белорусской романтической историографии.

В 1968 книги написал книгу «По следам одного мифа», которая долгое время ходила самиздатом, а официально была напечатана только в 1989 году.

В 1970 вышла книга «Дорогое белорусам имя», в 1990 — исследование «Древняя Беларусь: Полоцкий и Новогродский периоды», в 1994 — «Древняя Беларусь: Виленский период», в 2000 — «Белорусское государство Великое Княжество Литовское».

«Он много читал и много думал об основе образования Великого Княжества Литовского на нашей земле с центром в сегодняшнем Новогрудке. Раньше царские историки намеренно понятие Литвы перенесли на сегодняшние балтийские земли. Считалось, что мы вышли от Руси. Николай Ермолович в книге «По следам одного мифа» определил место Литвы и дал характеристику тому, от чего образовывалось эта новое государство», — говорит Далидович.

В 80-х поддержал возрожденческую деятельность, принимал участие в первом съезде БНФ в Вильнюсе. В 1990 году принял предложение руководства присоединился к Национал-демократической партии Беларуси, став одним из трех сопредседателей.

Умер публицист 5 марта 2000 года в Минске.


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