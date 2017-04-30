Эдуард Ханок: Хочу разобраться, белорусский суд живет по закону или по понятиям 2 30.04.2017, 17:17

Эдуард Ханк

Фото: kp.by

Известный композитор намерен судиться с Ярмоленко.

Известный композитор запретил исполнять 5 хитов, к которым написал музыку.

Мы уже рассказывали о странной ситуации вокруг пяти известных хитов композитора: «Вы шумiце, бярозы» на слова Нила Гилевича; «Счастливый случай» на слова Ларисы Рубальской; «Я у бабушки живу» на слова Игоря Шаферана; «Завiруха» на слова Геннадия Буравкина; «Малиновки заслыша голосок» на слова Анатолия Поперечного. Ханок запретил их исполнять на концертах и даже «Славянском базаре» в Витебске, а также транслировать по радио и на телевидении.

Kp.by дозвонилcя композитору Эдуарду Ханку, чтобы выяснить причины конфликта из первых уст.

- Предельно простая ситуация, - считает Эдуард Семенович. - В Советском Союзе песни покупало государство. Но мы их не продавали, потому что были известными авторами и находились в привилегированном положении. Мы получали очень большие авторские. Закончился СССР, пришли новые правила. Сегодня песни покупаются - так делают все современные артисты. Даже когда Витас захотел петь «Потолок ледяной», он заключил со мной так называемый лицензионный договор, заплатив за право исполнять песню, как и полагается по закону, определенную нами фиксированную сумму. Поэтому когда артисты говорят, что я вымогал деньги за песни - в ответ я могу подать на них в суд за клевету. Я в самом деле сказал Ядвиге Поплавской про 25 тысяч долларов за 4 песни, но она «забыла» сказать, что потом я снизил сумму до 5 тысяч долларов. Эти провинциальные штуки со мной не пройдут.

Они говорят, что отчисляли авторские, но авторские это отчисления за исполнение песен, уже приобретенных исполнителем. Г-жа Поплавская забыла упомянуть корпоративы, которые приносят большую прибыль артистам, но не приносят ни копейки авторам. Тиханович с Поплавской упоминали меня как автора песни только в виде исключения, усиленно пиаря тех, чьи песни не играли большой роли в их концертах, но нужны были для их собственного пиара. У меня есть записи этого, и я могу их предъявить. А на концерте памяти Александра Тихановича вообще не упомянули ни одного из четырех авторов песен, присутствовавших в зале. Ведущая Ольга Рыжикова сказала, что Саша написал много хороших песен, которые мы поем и любим. То есть это уже не мои, а Сашины песни, получается? Но отнимите 4 главные песни моего авторства из репертуара Тихановича и Поплавской - и концерт попросту не получится. Говорят, благодаря им я стал известным композитором! Да ничего подобного - до «Верасов» мои песни уже исполняли и Эдуард Хиль, и Алла Пугачева. Кстати, обратите внимание, что ни одна белорусская газета, написавшая про похороны Тихановича, не упомянула, что я автор «Малиновки», под которую выносили гроб с телом из Филармонии.

- В общем, основной причиной вашего демарша стала обида?

- Если бы они сказали спасибо Эдуарду Семеновичу за замечательные песни, я и дальше бы молчал. Я занимаюсь наукой, мне некогда на всякую ерунду здоровье тратить. Но когда де-факто присваивают авторство песен себе, я не имею права молчать!

- Что в итоге вы будете делать?

- По поводу Ядвиги Поплавской - судиться я не буду, мне не нужны эти истерики. Я запрещаю исполнять свои 4 песни и транслировать их по радио и на телевидении. А с Ярмоленко мы будем разговаривать. Я хочу разобраться, белорусский суд живет по закону или по понятиям.