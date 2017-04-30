Где помощникам Лукашенко искать безработных белорусов Ольга Слуцкая, «Салiдарнасць»

30.04.2017, 21:02

Нищие и голодные белорусы собираются возле супермаркетов «Евроопт», чтобы забрать просроченный товар.

«Со 2 мая в связи с выполненным поручением главы государства центры занятости будут ликвидированы в связи с трудоустройством всех безработных в стране». Об этом должны гордо отрапортовать государственные СМИ и пресс-служба белорусского диктатора уже в ближайший вторник. Однако что-то подсказывает, что на первой полосе газеты «Советская Белоруссия» мы не увидим этих строк.

К 1 мая Александр Лукашенко пообещал трудоустроить всех безработных. Об этом он заявил 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны.

— К 1 мая все должны быть трудоустроены, — поручил диктатор. — И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай Бог после 1 мая такие люди будут.

Очередь в Барановичском центре занятости в 23 кабинет, где работает комиссия по трудоустройству, 27 апреля

Фото: intex-press.by

Судя по очередям в центрах занятости, до 1 мая поручение Лукашенко выполнить не удалось.

Но не все белорусы надеются на государство в вопросе поиска работы. Чтобы найти таких граждан и пригласить их на встречу с президентом, помощникам Лукашенко следует отправиться к супермаркетам «Евроопта», где в надежде найти еду собираются голодные и нищие белорусы.

Например, в Лиде около супермаркета «Евроопт» бомжи борются за просроченные продукты, выброшенные сотрудниками торговой сети в мусорку, а в Минске люди бросаются на гнилые фрукты, которые «Евроопт» выбросил на помойку.

— На это жутко смотреть, но что сделаешь, вот такая у нас страна, нищая, голодная, — говорит женщина, которая подбирает просроченные продукты.

Вот только захочет ли правитель лицом к лицу встретиться с бомжами? Трудно представить, чтобы Лукашенко последовал примеру Папы Римского Франциска, отметившего свое 80-летие завтраком с бездомными. Или взял пример с Барака Обамы, который вместе с супругой и дочерьми накануне Дня благодарения стал на раздачу блюд в столовой приюта для бездомных.

Ольга Слуцкая, «Салiдарнасць»