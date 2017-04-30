Завтра в Беларуси ожидается до 19 градусов 5 30.04.2017, 21:18

1 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром на большей части территории прогнозируются дожди, местами на восточной половине осадки будут сильными.

Днем на северо-востоке пройдут кратковременные дожди, утром местами возможен слабый туман, передает БелТА.

Ветер будет северным, умеренным, местами порывистым.

Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, на юго-востоке — 7-10 градусов.

Днем воздух прогреется до 6-12 градусов и только на юго-востоке будет относительно тепло — 13-19 градусов.