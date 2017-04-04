Израильский студент изобрел удивительный способ приготовления еды 1 4.04.2017, 20:22

Фото: gray-design.squarespace.com

Ифтах Газит разработал упаковку, которая позволяет готовить блюда в стиральной машине прямо во время полного цикла стирки.

Израиль богат талантами, и особенно много их в школе искусств «Бецалель», где учатся самые творческие личности страны. И вот очередное доказательство — на днях студент факультета индустриального дизайна «Бецалель» Ифтах Газит разработал упаковку, которая позволяет готовить блюда стиральной машине прямо во время полного цикла стирки. Свое изобретение он назвал Sous La Vie, а вдохновением для проекта послужил сложный способ приготовления еды «су-вид» — в вакууме и при нестандартно низкой температуре, пишет jewishnews.com.ua.

Фото: gray-design.squarespace.com

Пакеты для еды Sous La Vie созданы из водонепроницаемой бумаги тайвек и хорошо проклеены изунтри. Во время приготовления через упаковку не попадает ничего лишнего — ни воды, ни порошка для стирки, ни отбеливателя. Дизайн пакетов Sous La Vie выдержан в «одежном» стиле (такое чувство, что вы «стираете» не стейк, а какую-то футболку с принтом), а вместо ярлыков с указанием состава и способа стирки тут предусмотрена стилистически выдержанная инструкция приготовления блюда.

«Вместо того, чтобы вчитываться в рецепт приготовления мяса по технологии су-вид и внимательно выставлять температуру на 58˚C на 2,5 часа, забросьте пакет Sous La Vie с мясом в партию с синтетическим бельем и выберете соответствующий режим, — объясняет дизайнер. — Готовите овощи? Выбирайте режим “хлопок” и стирайте на ускоренном».

Фото: gray-design.squarespace.com

В «меню» Ифтаха Газита есть все, чем обычно питается среднестатистический человек — мясо, рыба, овощи. Состав порции очень детально прописан на том же ярлыке.

Дизайнер признается, что идея создать такой продукт возникла у него, когда он проанализировал, как развивался рынок полуфабрикатов — все эти быстрые замороженные тефтели, блинчики и комплексные «телеужины» в фольге и прочее. Быстрое развитие этой ниши началось тогда, когда женщины оставили кухни, чтобы выйти на работу. В Штатах это случилось в период Второй мировой, на постсоветском пространстве — еще раньше, после Октябрьской революции.

Фото: gray-design.squarespace.com

Сейчас нет ни мирой войны, ни радикального переустройства мира, но разве нужен трагический повод, чтобы переключиться на что-то быстрое и комфортное? Газит говорит, что его изобретение может пригодиться и бездомным — в тех же Штатах прачечные работают почти круглосуточно, и с Sous La Vi любой бездомный за пару долларов сможет запустить стиральную машину и приготовить себе и еще кому-то приличный ужин.

«Конечно, смешно думать, что приготовление еды в стиральной машине — это новый тренд, который вдохновит рестораторов на открытие заведения в стиле Дэмиена Хёрста, где бы вместо печей стояли стиральные машины. Но юмор тут и не главное», — говорит автор.

Фото: gray-design.squarespace.com

«Ужин из стиральной машины — он ведь не только для бездомных. Этот проект в целом призван напомнить нам всем о том, какие вкусы сейчас у общества, какая у нас экономика и какая культура», — добавил Газит.