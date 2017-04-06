Ушел из жизни российский писатель родом из Беларуси Александр Гаррос 6.04.2017, 21:32

Александр Гаррос

Александру Гарросу был 41 год.

Российский писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер» Александр Гаррос скончался в тель-авивской больнице от онкологического заболевания. Ему был 41 год, передает ВВС.

Гаррос родился в Новополоцке в 1975 году.

Будущий писатель жил в Риге, учился на филологическом факультете Латвийского университета и факультете журналистики МГУ, после чего писал в журналы «Эксперт», «Вокруг света» и для интернет-портала «Сноб».

В соавторстве с Алексеем Евдокимовым написал романы «Серая слизь» и «Головоломка», а также сборник малой прозы под названием «Чучхе».

В 2003 году «Головоломка» принесла Гарросу и Евдокимову премии «Национальный бестселлер».

О диагнозе семья писателя узнала в 2015 году. Последние месяцы жизни литератор лечился в Медицинском центре имени Сураски в Тель-Авиве.

По словам супруги писателя Анны Старобинец, лечащие врачи незадолго до смерти сообщили, что опухоль в средостении (центральном участке грудной полости) давила на правое предсердие ее мужа.

«Сегодня онкологи предложили нам выбор: отказаться от дальнейших попыток лечения и только стараться облегчать симптомы - или все-таки провести химию, несмотря на низкие тромбоциты и плохое общее состояние, в надежде, что опухоль ужмется и состояние улучшится. Эта химия может его очень быстро убить. Без химии он все равно умрет, чуть медленнее. Саша выбрал химию», - рассказала романистка на своей странице.