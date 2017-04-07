Банковский кассир в Шумилино по просьбе мошенника перевела за границу крупную сумму денег 4 7.04.2017, 15:20

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Кассир сделала денежные переводы неизвестным людям на сумму более 1,9 миллиона российских рублей и $4,9 тысячи.

Шумилинский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Подробности tut.by сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

В рабочее время 6 апреля 26-летнему кассиру одного из банков в Шумилино позвонил мужчина, который представился сотрудником технической поддержки. Он объяснил девушке, что для проверки программного обеспечения нужно совершить некоторые операции.

По указанию мужчины кассир ввела в платежную систему банка значения для перечисления денежных средств. Таким образом девушка сделала международные денежные переводы неизвестным людям на сумму более 1,9 млн российских рублей и 4900 долларов. Часть операций — на сумму более 260 тысяч российских рублей — банковская система заблокировала.

Следователи осмотрели помещение банка, допросили кассира, изъяли ее мобильный телефон и ноутбук. Розыском подозреваемого займется милиция.

Следователи готовят информационное письмо в Национальный банк Беларуси с просьбой незамедлительно уведомить сотрудников всех банков, их филиалов, отделений в стране об инциденте в Шумилино и предотвращении подобных ситуаций.