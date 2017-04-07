закрыть
7 апреля 2017, пятница, 18:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Банковский кассир в Шумилино по просьбе мошенника перевела за границу крупную сумму денег

4
  • 7.04.2017, 15:20
  • 6,529

Кассир сделала денежные переводы неизвестным людям на сумму более 1,9 миллиона российских рублей и $4,9 тысячи.

Шумилинский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Подробности tut.by сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

В рабочее время 6 апреля 26-летнему кассиру одного из банков в Шумилино позвонил мужчина, который представился сотрудником технической поддержки. Он объяснил девушке, что для проверки программного обеспечения нужно совершить некоторые операции.

По указанию мужчины кассир ввела в платежную систему банка значения для перечисления денежных средств. Таким образом девушка сделала международные денежные переводы неизвестным людям на сумму более 1,9 млн российских рублей и 4900 долларов. Часть операций — на сумму более 260 тысяч российских рублей — банковская система заблокировала.

Следователи осмотрели помещение банка, допросили кассира, изъяли ее мобильный телефон и ноутбук. Розыском подозреваемого займется милиция.

Следователи готовят информационное письмо в Национальный банк Беларуси с просьбой незамедлительно уведомить сотрудников всех банков, их филиалов, отделений в стране об инциденте в Шумилино и предотвращении подобных ситуаций.


Мнение

Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата