Белорусский проект поучаствует в битве стартапов на американской конференции 8.04.2017, 17:40

Фото: vc.ru

Мероприятие соберет тысячи проектов со всего мира.

Стартап с белорусскими корнями FriendlyData оказался одним из 66, который организаторы крупной американской конференции Collision выбрали для PITCH. Это битва стартапов в рамках основного мероприятия, которое соберет тысячи проектов со всего мира. Участники будут представлять свои разработки на сцене перед жюри. Сейчас FriendlyData проходит программу акселерации в крупном фонде 500 Startups. Onliner.by связался с одним из создателей проекта — Михаилом Румянцевым.

— Чем собираетесь удивить жюри?

— Поскольку наша компания находится на ранней стадии становления бизнеса, трудно будет удивить жюри и прессу метриками рекуррентной (возвратной. — Прим.) выручки, поэтому свою презентацию мы сфокусируем на уникальности нашей команды и технологии. Кроме этого, планируем описать несколько кейсов использования нашего продукта компаниями с мировым именем. К сожалению, пока не могу называть их.

— Есть предположения, почему вы попали в шорт-лист?

— Глубоко технологические проекты с четкой бизнес-моделью всегда вызывают интерес на подобных конференциях. Обработка естественной речи сейчас является одним из самых трендовых и перспективных направлений: согласно свежим прогнозам исследовательской компании Gartner, в ближайшие несколько лет большинство аналитических запросов будет производиться с помощью естественно-языковых текстовых или голосовых команд.

Напоследок Михаил добавил, что участие в битве стартапов будет для команды хорошей тренировкой перед 500 Startups Demo Day — мероприятие запланировано на 11 мая в Сан-Франциско. FriendlyData упрощает работу с данными при помощи естественно-языкового интерфейса. Система понимает вопросы вида «покажи клиентов из США».