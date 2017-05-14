«Дзякуй» по-белорусски прозвучало на всю Европу 2 14.05.2017, 11:39

Искренность и самоотверженность Naviband позволили белорусам впервые гордится выступлением своей команды на «Евровидении».

Белорусский дуэт NaviBand занял 17-е место среди 26 участников финала международного конкурса песни «Евровидение-2017» в Киеве. (Высшую отметку белорусам https://charter97.org/ru/news/2017/5/14/249776/) — 12 баллов — поставили жюри из Украины и Азербайджана.

Всего Navi получили 83 балла: 50 — от профессиональных жюри стран-участниц и 33 балла — от телезрителей. По 12 баллов дуэту отдали жюри в Азербайджане и Украине, 7 — в Австрии, 5 — в Хорватии, по 3 — в Греции и Молдове, по 2 — в Болгарии, Латвии и на Мальте, по 1 — в Великобритании и Израиле. Баллы от зрителей: 8 — Украина, по 6 — Грузия, Латвия, 4 — Польша, 3 — Чехия, по 2 — Израиль, Эстония, по 1 — Литва, Молдова.

(Победу одержала Португалия https://charter97.org/ru/news/2017/5/14/249768/) (758 баллов). В пятерке лучших также Болгария (615), Молдова (374), Бельгия (363) и Швеция (344). Всего в конкурсе было представлено 42 страны.

Главной фишкой белорусской команды в нынешнем году было то, что она исполняла композицию на белорусском языке, чего ни разу раньше не делали исполнители из нашей страны на данном музыкальном форуме, пишет (thinktanks.by https://thinktanks.by/publication/2017/05/14/naviband-zanyala-17-mesto-na-evrovidenii-2017.html).

Именно это, а также искренность и самоотверженность Naviband, заставило многих белорусов впервые гордится выступлением своей команды на «Евровидении».

Сам факт своего выступления на «Евровидении» Naviband считают важным для культуры, белорусского языка и молодежи. Артем надеется, что они смогли объединить белорусов.

«Мы хочам сказаць «дзякуй» нашай Беларусі за такую падтрымку, за такі флэшмоб. І Сяргей Міхалок спяваў нашу песню, і некалькі дзён таму нам тэлефанаваў Аляксандр Саладуха, што крыху нетыпова», — рассказал Артем Лукьяненко.

Свое выступление в финале дуэт Navi закончил страстным поцелуем. После чего все поняли, что они не брат и сестра, как многим казалось.

Этот поцелуй вызвал флешмоб в соцсетях. Белорусы размещали фото своих собственных поцелуев под хэштегом #kissbelarus

Так или иначе, впечатления важнее результатов.

Хотя на фото после объявления результатов ребята выглядели довольно грустными.