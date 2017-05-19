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Шуневич предложил сократить центральный аппарат МВД на 10%

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  • 19.05.2017, 14:02
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Игорь Шуневич
Фото: belgazeta.by

«Чистки» могут затронуть все подразделения органов внутренних дел.

Центральный аппарат МВД Беларуси предлагается сократить на 10%. Об этом по итогам доклада белорусскому правителю сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает БелТА.

Руководитель правоохранительного ведомства доложил о планах по дальнейшему реформированию системы органов внутренних дел. «Мы предлагаем сократить в том числе центральный аппарат МВД практически на 10%. Должность одного из заместителей министра подлежит сокращению. Также по нисходящей ряд подразделений органов внутренних дел будет реформирован», — заявил Игорь Шуневич.


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