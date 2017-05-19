В субботу вечером изменят маршруты некоторых минских троллейбусов 2 19.05.2017, 17:56

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Изменения связаны с дорожно-строительными работами.

20 и 21 мая будет скорректирован маршрут нескольких троллейбусов, которые следуют через перекресток улиц Рафиева, Алибегова и Горецкого. В это время там будут проводить дорожно-строительные работы, сообщает предприятие «Минсктранс».

Изменения будут действовать с 22.30 20 мая до 06.30 21 мая:

— движение троллейбусов маршрута № 39 на участке от улицы Я. Брыля до диспетчерской станции «Юго-Запад» будет организовано по проспекту Газеты «Звязда», улице Голубева в обоих направлениях;

— движение троллейбусов маршрута № 52 будет отменено;

— движение троллейбусов маршрута № 25 на участке от проспекта Дзержинского до ДС «Кунцевщина» будет организовано по улицам Железнодорожная, Уманская, Гурского, Пономаренко, Бельского, Притыцкого, Кунцевщина в обоих направлениях.