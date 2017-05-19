закрыть
19 мая 2017, пятница, 20:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В субботу вечером изменят маршруты некоторых минских троллейбусов

2
  • 19.05.2017, 17:56
  • 4,892

Изменения связаны с дорожно-строительными работами.

20 и 21 мая будет скорректирован маршрут нескольких троллейбусов, которые следуют через перекресток улиц Рафиева, Алибегова и Горецкого. В это время там будут проводить дорожно-строительные работы, сообщает предприятие «Минсктранс».

Изменения будут действовать с 22.30 20 мая до 06.30 21 мая:

— движение троллейбусов маршрута № 39 на участке от улицы Я. Брыля до диспетчерской станции «Юго-Запад» будет организовано по проспекту Газеты «Звязда», улице Голубева в обоих направлениях;

— движение троллейбусов маршрута № 52 будет отменено;

— движение троллейбусов маршрута № 25 на участке от проспекта Дзержинского до ДС «Кунцевщина» будет организовано по улицам Железнодорожная, Уманская, Гурского, Пономаренко, Бельского, Притыцкого, Кунцевщина в обоих направлениях.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси