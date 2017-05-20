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На выборах в федерации фехтования «прокатили» кандидата от власти

  • 20.05.2017, 10:51

Казалось бы, тут и сказке конец — но не тут-то было!

Журналист pressball.by Сергей Версоцкий рассказал о подробностях выбора нового председателя Белорусской федерация фехтования.

Первым кандидатуру преемника предложил сам действующий председатель, бывший первый заместитель министра спорта Александр Гагиев, подчеркнув, что его протеже и заместитель в БРФФ Алексей Овсянкин согласован на самом верху, что, судя по всему, должно было свести голосование к чистой формальности.

Однако безальтернативных выборов не случилось — представитель Минской областной федерации фехтования Дмитрий Сурмач предложил в качестве альтернативной кандидатуры первого зама Гагиева по федерации Андрея Губанова.

Можно только догадываться, насколько высокий авторитет в фехтовальной среде имел Губанов, если при подсчете голосов он оставил позади себя "провластного" кандидата:

За Овсянкина: за — 11, против — 14, воздержались — 5.

За Губанова: за — 14, против — 11, воздержались — 5.

После этого Александру Гагиеву ничего не оставалось, как поздравить нового председателя федерации и передать ему бразды правления при ведении конференции, которая благополучно закончила свою работу к 13.00.

Казалось бы, тут и сказке конец — но не тут-то было! Подобные игры в демократию для многих присутствующих вышли боком. Вот что пишет у себя в Фейсбуке тот самый представитель Минской области на конференции Дмитрий Сурмач:

"Никогда не мог представить, что возможность развивать и продвигать мой любимый спорт — фехтование — так востребована. Ведь все понимают, что работать за бесплатно, придумывать способы пропаганды фехтования, заниматься текучкой и искать деньги для спортсменов — это неблагодарная работа. Однако последняя конференция федерации фехтования перевернула все вверх дном. За возможность возглавить очень маленькую, нищую и слабую федерацию стали грызться зубами.

После выборов в пользу Губанова с завершением конференции все только начиналось! Ушедшие с улыбкой на устах господа Гагиев и Барауля включили весь пока доступный им "административный" ресурс. В Бресте начальник управления спорта и туризма пригрозил уволить всех делегатов вместе с Аветисовым за "неправильное" поведение на конференции. Такая же ситуация в Могилеве, Гомеле, Гродно и Минской области. В Минске тренеру по шпаге Соколовскому предложили написать заявление по собственному желанию. Я уже не говорю о том, что самого Губанова после выборной конференции сначала "подкупали" сладкими обещаниями, потом угрожали увольнением из тренеров и все только ради его отказа от должности председателя. Потом начали искать поводы по отмене или непризнанию прошедшей конференции, и это еще не конец".

Вы будете смеяться, но повод действительно был найден. В тот же день, 17 мая, новоизбранный генеральный секретарь и неизбранный на пост главы БРФФ Алексей Овсянкин за своей подписью направил официальное письмо всем начальникам областных управлений спортом и председателям областных федераций… о созыве внеочередной выборной конференции! То есть, новая внеочередная после только что проведенной внеочередной. Как говорил Жванецкий, что-то давно мы не слышали начальника транспортного цеха…


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