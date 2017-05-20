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Маруани не удалось засудить Киркорова за плагиат

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  • 20.05.2017, 14:35
Филипп Киркоров

В нашумевшем деле Филиппа Киркорова и Дидье Маруани поставлена точка.

Поп-король, обвиненный ранее в плагиате, и его адвокат, ликуя, празднуют победу над "французиком".

Об устроившем Киркорова исходе судебного разбирательства на своей официальной странице в Facebook сообщил адвокат артиста Александр Добровинский, пишет Delfi.

"Московский суд окончательно послал подальше последнюю жалобу французика Маруани и его юриста. Может им нравится когда их... Ну вы поняли…" – с издевкой сообщил подписчикам представитель Киркорова. Позже в комментариях под своим сообщением раздухарившийся Добровинский добавил: "Я ему не верил – Я знал что француз хочет денег (babla srubitj). Только. Поэтому взял бесплатного юриста. И получил 100% результат: все pro****:)".

Узнав радостную новость, Филипп возликовал. "Кто бы сомневался, дорогой Александр Андреевич!!!" – написал адвокату исполнитель, а затем обратился с колкостью к обидчику: "Нечего разевать рот на чужое!!!"

Напомним, что в начале ноября 2016 года лидер французской группы Space Дидье Маруани через своего представителя в Москве Игоря Трунова подал иск к Филиппу Киркорову в городской суд. Он обвинял российского исполнителя в плагиате и требовал взыскать с него 75 миллионов рублей. Маруани утверждал, что исполнитель использовал мелодию и слова его песни Symphonic Space Dream. Свои заявления он подкреплял результатами экспертизы, которая признала композицию Киркорова "Жестокая любовь" плагиатом.


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