Активиста «Объединения белорусских студентов» не выпустили за границу

Активиста «Объединения белорусских студентов» не выпустили за границу3
- 20.05.2017, 18:45
Евгения Михасюка сняли с поезда по дороге в Вильнюс.
Общественного активиста Евгения Михасюка ссадили с поезда в Вильнюс и запретили выезд за границу. Инцидент произошел в пункте пропуска «Гудогай». Причину такого решения активисту не объяснили, передает «Свабода».
Евгений Михасюк считает, что запрет на выезд инициировал военкомат, хотя у активиста есть повестка только на конец июля.
«Я хотел подойти к друзьям, чтобы предупредить (что запретили выезд – прим.), но мне не разрешили и сказали, что я арестован, - сообщил Евгений Михасюк. - Странно, что две недели назад я был в Украине и не было проблем».