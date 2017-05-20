Активиста «Объединения белорусских студентов» не выпустили за границу 3 20.05.2017, 18:45

Фото: svaboda.org

Евгения Михасюка сняли с поезда по дороге в Вильнюс.

Общественного активиста Евгения Михасюка ссадили с поезда в Вильнюс и запретили выезд за границу. Инцидент произошел в пункте пропуска «Гудогай». Причину такого решения активисту не объяснили, передает «Свабода».

Евгений Михасюк считает, что запрет на выезд инициировал военкомат, хотя у активиста есть повестка только на конец июля.

Фото: svaboda.org

«Я хотел подойти к друзьям, чтобы предупредить (что запретили выезд – прим.), но мне не разрешили и сказали, что я арестован, - сообщил Евгений Михасюк. - Странно, что две недели назад я был в Украине и не было проблем».