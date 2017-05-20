закрыть
20 мая 2017, суббота, 19:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Активиста «Объединения белорусских студентов» не выпустили за границу

3
  • 20.05.2017, 18:45
Фото: svaboda.org

Евгения Михасюка сняли с поезда по дороге в Вильнюс.

Общественного активиста Евгения Михасюка ссадили с поезда в Вильнюс и запретили выезд за границу. Инцидент произошел в пункте пропуска «Гудогай». Причину такого решения активисту не объяснили, передает «Свабода».

Евгений Михасюк считает, что запрет на выезд инициировал военкомат, хотя у активиста есть повестка только на конец июля.

Фото: svaboda.org

«Я хотел подойти к друзьям, чтобы предупредить (что запретили выезд – прим.), но мне не разрешили и сказали, что я арестован, - сообщил Евгений Михасюк. - Странно, что две недели назад я был в Украине и не было проблем».

Фото: svaboda.org

Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси