закрыть
20 мая 2017, суббота, 23:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Личная беседа Порошенко и Меркель длилась около часа

  • 20.05.2017, 20:58
Фото c cайта liga.net

Вице-спикер Верховной Рады Украины сообщила детали встречи Петра Порошенко и канцлера Германии.

Беседа президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель длилась около часа. Об этом написала на своей странице в Facebook уполномоченный президента Укрианы по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает liga.net.

"Во время встречи в расширенном кругу ключевой темой были политика безопасности и гуманитарная ситуация в Донбассе. Немецкая сторона хорошо осведомлена относительно всех нарушений режима тишины, невыполнения минских соглашений", - отметила Геращенко. Она сообщила, что стороны уделили особенное внимание работе СММ ОБСЕ, которая должна быть допущена на всю оккупированную территорию.

Фото c cайта liga.net

По словам Геращенко, Ангела Меркель сама подняла гуманитарный вопрос как приоритетный.

На встрече также шла речь о работе неформальной "минской платформе", созданной в парламенте, а также о процессе верификации. "По нашему мнению, это должно разблокировать процесс освобождения заложников и ускорить определение даты и окончательных списков", - заключила Геращенко.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси