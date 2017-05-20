Личная беседа Порошенко и Меркель длилась около часа 20.05.2017, 20:58

Фото c cайта liga.net

Вице-спикер Верховной Рады Украины сообщила детали встречи Петра Порошенко и канцлера Германии.

Беседа президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель длилась около часа. Об этом написала на своей странице в Facebook уполномоченный президента Укрианы по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает liga.net.

"Во время встречи в расширенном кругу ключевой темой были политика безопасности и гуманитарная ситуация в Донбассе. Немецкая сторона хорошо осведомлена относительно всех нарушений режима тишины, невыполнения минских соглашений", - отметила Геращенко. Она сообщила, что стороны уделили особенное внимание работе СММ ОБСЕ, которая должна быть допущена на всю оккупированную территорию.

Фото c cайта liga.net

По словам Геращенко, Ангела Меркель сама подняла гуманитарный вопрос как приоритетный.

На встрече также шла речь о работе неформальной "минской платформе", созданной в парламенте, а также о процессе верификации. "По нашему мнению, это должно разблокировать процесс освобождения заложников и ускорить определение даты и окончательных списков", - заключила Геращенко.