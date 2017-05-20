Личная беседа Порошенко и Меркель длилась около часа
- 20.05.2017, 20:58
Вице-спикер Верховной Рады Украины сообщила детали встречи Петра Порошенко и канцлера Германии.
Беседа президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель длилась около часа. Об этом написала на своей странице в Facebook уполномоченный президента Укрианы по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает liga.net.
"Во время встречи в расширенном кругу ключевой темой были политика безопасности и гуманитарная ситуация в Донбассе. Немецкая сторона хорошо осведомлена относительно всех нарушений режима тишины, невыполнения минских соглашений", - отметила Геращенко. Она сообщила, что стороны уделили особенное внимание работе СММ ОБСЕ, которая должна быть допущена на всю оккупированную территорию.
По словам Геращенко, Ангела Меркель сама подняла гуманитарный вопрос как приоритетный.
На встрече также шла речь о работе неформальной "минской платформе", созданной в парламенте, а также о процессе верификации. "По нашему мнению, это должно разблокировать процесс освобождения заложников и ускорить определение даты и окончательных списков", - заключила Геращенко.