На НТВ жестко высмеяли Лукашенко с «цесаревичем» 65 21.05.2017, 8:27

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Объектом шуток Тиграна Кеосаяна стала поездка диктатора в Китай.

Ведущий НТВ Тигран Кеосаян в «Международной пилораме» высмеял поездку Лукашенко в Китай вместе с сыном Николаем. А также намекнул, что Путину с Лукашенко не по пути.

«А мне одному кажется, что в новостях про сына Лукашенко всегда не хватает слова «цесаревич»? В Беларуси популярна шутка, что Лукашенко будет править до Коли. Судя по Коле, ждать осталось недолго.

Сын президента Николай вручил шкатулку жене китайского лидера... Так и вижу, как супруга китайского лидера с нетерпением открывает шкатулку, а там — о, чудо! — горсть белорусских картофельных семян.