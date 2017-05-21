На НТВ жестко высмеяли Лукашенко с «цесаревичем»65
- 21.05.2017, 8:27
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Объектом шуток Тиграна Кеосаяна стала поездка диктатора в Китай.
Ведущий НТВ Тигран Кеосаян в «Международной пилораме» высмеял поездку Лукашенко в Китай вместе с сыном Николаем. А также намекнул, что Путину с Лукашенко не по пути.
«А мне одному кажется, что в новостях про сына Лукашенко всегда не хватает слова «цесаревич»? В Беларуси популярна шутка, что Лукашенко будет править до Коли. Судя по Коле, ждать осталось недолго.
Сын президента Николай вручил шкатулку жене китайского лидера... Так и вижу, как супруга китайского лидера с нетерпением открывает шкатулку, а там — о, чудо! — горсть белорусских картофельных семян.
Что было в шкатулке, не сообщается. Но в знак благодарности она расцеловала мальчика в обе щеки... Расцеловала парня в обе щеки! Приехал-то в Китай мальчиком, а вернется мужчиной. Может, для этого его отец по-старинке в Китай-то и повез. Теперь Коля Лукашенко может смело вызывать в школу родителей... директора школы.
Действующий Лукашенко представил Путину подросшего будущего Лукашенко. Зачем-то представил его и Эрдогану. Видимо, верит в знаменитое турецкое долголетие.
Сбагрив сына, Лукашенко с интересом поглядывал на румяную гусляршу. Он давно понял, что один сын — еще не гарантия спокойной старости.
Лукашенко с пока еще единственным престолонаследником скромно ловили такси...»
По пути к «такси» Лукашенко видит Путина и подходит к нему, выкрикивая на ходу: «Не по пути!».
«Это и китайской ласточке понятно, что нам не по пути, — подумал Путин, но вслух только улыбнулся», — объясняет закадровый голос.