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«Правящий режим почувствовал угрозу»

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  • 22.05.2017, 20:55
Серей Кунцевич

Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада) выступила с заявлением в связи с пытаками над политзаключенными.

«В Беларуси прошла серия массовых акций против налога на безработных и обнищания населения. Тысячи белорусов вышли на улицы своих городов, чтобы сказать «Хватит!» незаконному и бездарному правлению одного человека.

Правящий режим почувствовал угрозу.

Накануне массовой акции 25 марта неизвестные захватили и изолировали лидера Народной Грамады и двух его соратников в следственном изоляторе КГБ. Один из них, руководитель Минского городского оргкомитета Народной Грамады Сергей Кунцевич, по-прежнему остается в заключении. Он смог сообщить на свободу, что его пытали электротоком, чтобы узнать местонахождение Николая Статкевича перед массовой акцией.

Произвол в белорусских тюрьмах далеко не новость. Но пособники режима перешли все возможные грани и пытают политзаключенных в стиле нацистского гестапо.

Президиум Народной Грамады требует немедленного освобождения С. Кунцевича и расследования преступных действий садистов в форме.

Мы также обращаемся к представителям Красного Креста с просьбой навестить Сергея в тюрьме», - говорится в заявлении.


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