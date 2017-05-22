«Его называли шахматным Д`Артаньяном» 22.05.2017, 23:05

Виктор Купрейчик

Фото: kp.by

Виктор Купрейчик был легендой, человеком, которого в свое время знала и которым гордилась вся Беларусь.

Шахматный романтик играл до последних дней своей жизни. Участвовал в республиканских турнирах, в международных ветеранских соревнованиях, тренировал детей, пишет kp.by.

- Последний турнир с его участием состоялся две недели назад в Минске, он занял среди 60 - 70 человек второе место, - рассказал нам шахматный тренер Евгений Мочалов. - Собирался сыграть на турнире в подмосковном Королеве… Не смог.

- Виктор Давыдович усиленно готовился к чемпионату Европы, который в этом году пройдет в Минске с 29 мая по 11 июня, - рассказывает племянница гроссмейстера, международный мастер Анастасия Сорокина. - Он очень этого ждал. Этот турнир должен был стать его лебединой песней.

Несколько лет назад мы встретились с Виктором Давыдовичем, одним из величайших белорусских спортсменов, в его однокомнатной холостяцкой квартире. Обстановка в ней была очень скромная, как, наверное, и у большинства минских пенсионеров. Работал самый простой телевизор, на полке лежали лекарства, стояли книги, фотографии любимых людей…

Убеленный сединами гроссмейстер пригласил меня присесть на стул, а сам подошел к полированному столику, раздвинул крышку и достал из ящика шахматные фигуры. Следующим движением он перевернул крышку, превратив ее в шахматную доску. Изобретение советской мебельной промышленности.

- На 50-летие подарили. Можно сказать, это мой спортивный снаряд, - усмехнулся Виктор Давыдович и принялся расставлять фигуры. - Этот стаунтоновский комплект мне подарил мой друг Юрий Балашов. Он был помощником Бориса Спасского, когда он играл за мировую корону с Робертом Фишером (1972 год. – Прим.). Вот на этих шахматах они готовились.

Сегодня мы публикуем несколько выдержек из того интервью.

Шахматист яркого комбинационного стиля

Если бы Виктор Давыдович имел честь жить в одно время с Александром Дюма, то они бы друг друга обязательно нашли и белорус стал бы прообразом какого-нибудь мушкетерского романа. Но они разминулись во времени, и свой романтический образ Виктор реализовывал в шахматных турнирах. Великий Михаил Таль называл его Д’Артаньяном…

Двукратный чемпион Беларуси. Фото из архива

- …а еще гусаром, - смеется Виктор Давыдович. - Было такое. Но сейчас романтика уходит из шахмат. Жизнь меняется, она стала более практичной. В мое время еще не так была исследована шахматная теория. Можно было придумывать самому, в этом случае проявлялась индивидуальность. Теперь больше пользуются компьютером. Он дает оценку - хорошо или плохо. Но сейчас больше практицизма не только в самой игре. Борьба за очки - это борьба за призовые. Каждые пол-очка прибавляют или отнимают у тебя деньги.

Обменялись сигаретами, и Миша предложил ничью

- Можете вспомнить самую яркую партию в своей карьере?

- Выделил бы пару партий с Михаилом Талем (8-м чемпионом мира. - Прим.). Они негласно входят в избранные мирового шахматного искусства. Это был 70-й год, романтический матч-турнир между ветеранами и молодыми. Потом эти молодые стали великими игроками. С Талем я сыграл 1:1. Я играл, как молодой Таль и Миша, а он человек с юмором, курил и удивлялся. Получалось, что Таль играл против Таля, только в исполнении Купрейчика.

И в Минске на чемпионате СССР 1979 года я атаковал в таком же стиле, а Миша замечательно защищался. Я думал, что вот-вот выиграю, но сложился цейтнот. Оставалось по пару минут, а надо было еще ходов десять сделать. Мы оба курящие. У Миши - «Мальборо», у меня любимые «Гродно». Обменялись сигаретами, и Миша предложил ничью. Позиция вроде как лучше у меня. Я задумался. В зале было 600 человек, играли в минском клубе им. Дзержинского. В те времена шахматы любили. Из зала кричат: «Витек, делай рыбу!» - мол, ничья. Я отказал и чуть было в цейтноте не проиграл. Вничью все-таки закончили.

- Тогда разрешали курить?

- В 79-м разрешали, это уже в 90-х запретили. В 1974 году, помню, играли чемпионат в Ленинграде. Там главным судьей был доктор медицины. Он постановил не курить на сцене. Курящих не так уж и много было. Но среди них двое заядлых - Миша Таль и Ефим Геллер. Они заявили, что если им не разрешат курить, то они играть не будут. Была большая дискуссия. Но как без таких игроков?! Разрешили.

Виктор Купрейчик установил рекорд СССР, выиграв пять матчей подряд. Фото из архива

- Некоторые думают, что шахматисты - это заучки… А вы вон какой боевой!

- Ну, я вырос на окраине Минска, в районе под названием Сельхозпоселок. Время было послевоенное, частный сектор, там я и научился драться. Родители работали с утра до вечера, а мы целыми днями были на улице. Зимой - лыжи и дворовой хоккей с консервной банкой. Летом - футбол. А где футбол - там картишки и шахматишки. Меня дядька научил играть. В 59-м в сентябре я пошел записываться в футбол, а там все занято. Мои друзья подались в водное поло, а я слабо плавал. Пошел в шахматный кружок Дворца пионеров, я уже двигать потихоньку мог. Не успел оглянуться - и кандидат в мастера, уже был талантом, как говорили. Так моя жизнь и определилась.

- Довольны?

- Конечно, жизнь прошла интересно - и слава богу.

Виктор Купрейчик. Родился 3 июля 1949 года в Минске. В 1980 году получил звание гроссмейстера. Победитель студенческих чемпионатов мира в составе сборной СССР в 1968, 1969 и 1974 годах. Победитель всесоюзных турниров молодых шахматистов в 1970 и 1974 годах. Двукратный чемпион Беларуси. Участник 8 чемпионатов СССР, лучший результат - 5 - 7-е места в 1979-м. На том первенстве установил рекорд СССР, выиграв пять матчей подряд. Победитель престижных турниров в Рейкьявике, Медина-дель-Кампо, Гастингсе, Виннипеге, Мальме, Зенице и других городах. Член зала славы ФИДЕ. У Виктора Давыдовича осталась дочь и двое внуков.

P.S. Прощание с Виктором Давыдовичем пройдет 23 мая, с 14.30 до 15.20, на 3-м этаже Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам (ул. Карла Маркса, 10).