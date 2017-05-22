«Его называли шахматным Д`Артаньяном»
- 22.05.2017, 23:05
Виктор Купрейчик был легендой, человеком, которого в свое время знала и которым гордилась вся Беларусь.
Шахматный романтик играл до последних дней своей жизни. Участвовал в республиканских турнирах, в международных ветеранских соревнованиях, тренировал детей, пишет kp.by.
- Последний турнир с его участием состоялся две недели назад в Минске, он занял среди 60 - 70 человек второе место, - рассказал нам шахматный тренер Евгений Мочалов. - Собирался сыграть на турнире в подмосковном Королеве… Не смог.
- Виктор Давыдович усиленно готовился к чемпионату Европы, который в этом году пройдет в Минске с 29 мая по 11 июня, - рассказывает племянница гроссмейстера, международный мастер Анастасия Сорокина. - Он очень этого ждал. Этот турнир должен был стать его лебединой песней.
Несколько лет назад мы встретились с Виктором Давыдовичем, одним из величайших белорусских спортсменов, в его однокомнатной холостяцкой квартире. Обстановка в ней была очень скромная, как, наверное, и у большинства минских пенсионеров. Работал самый простой телевизор, на полке лежали лекарства, стояли книги, фотографии любимых людей…
Убеленный сединами гроссмейстер пригласил меня присесть на стул, а сам подошел к полированному столику, раздвинул крышку и достал из ящика шахматные фигуры. Следующим движением он перевернул крышку, превратив ее в шахматную доску. Изобретение советской мебельной промышленности.
- На 50-летие подарили. Можно сказать, это мой спортивный снаряд, - усмехнулся Виктор Давыдович и принялся расставлять фигуры. - Этот стаунтоновский комплект мне подарил мой друг Юрий Балашов. Он был помощником Бориса Спасского, когда он играл за мировую корону с Робертом Фишером (1972 год. – Прим.). Вот на этих шахматах они готовились.
Сегодня мы публикуем несколько выдержек из того интервью.
Шахматист яркого комбинационного стиля
Если бы Виктор Давыдович имел честь жить в одно время с Александром Дюма, то они бы друг друга обязательно нашли и белорус стал бы прообразом какого-нибудь мушкетерского романа. Но они разминулись во времени, и свой романтический образ Виктор реализовывал в шахматных турнирах. Великий Михаил Таль называл его Д’Артаньяном…
- …а еще гусаром, - смеется Виктор Давыдович. - Было такое. Но сейчас романтика уходит из шахмат. Жизнь меняется, она стала более практичной. В мое время еще не так была исследована шахматная теория. Можно было придумывать самому, в этом случае проявлялась индивидуальность. Теперь больше пользуются компьютером. Он дает оценку - хорошо или плохо. Но сейчас больше практицизма не только в самой игре. Борьба за очки - это борьба за призовые. Каждые пол-очка прибавляют или отнимают у тебя деньги.
Обменялись сигаретами, и Миша предложил ничью
- Можете вспомнить самую яркую партию в своей карьере?
- Выделил бы пару партий с Михаилом Талем (8-м чемпионом мира. - Прим.). Они негласно входят в избранные мирового шахматного искусства. Это был 70-й год, романтический матч-турнир между ветеранами и молодыми. Потом эти молодые стали великими игроками. С Талем я сыграл 1:1. Я играл, как молодой Таль и Миша, а он человек с юмором, курил и удивлялся. Получалось, что Таль играл против Таля, только в исполнении Купрейчика.
И в Минске на чемпионате СССР 1979 года я атаковал в таком же стиле, а Миша замечательно защищался. Я думал, что вот-вот выиграю, но сложился цейтнот. Оставалось по пару минут, а надо было еще ходов десять сделать. Мы оба курящие. У Миши - «Мальборо», у меня любимые «Гродно». Обменялись сигаретами, и Миша предложил ничью. Позиция вроде как лучше у меня. Я задумался. В зале было 600 человек, играли в минском клубе им. Дзержинского. В те времена шахматы любили. Из зала кричат: «Витек, делай рыбу!» - мол, ничья. Я отказал и чуть было в цейтноте не проиграл. Вничью все-таки закончили.
- Тогда разрешали курить?
- В 79-м разрешали, это уже в 90-х запретили. В 1974 году, помню, играли чемпионат в Ленинграде. Там главным судьей был доктор медицины. Он постановил не курить на сцене. Курящих не так уж и много было. Но среди них двое заядлых - Миша Таль и Ефим Геллер. Они заявили, что если им не разрешат курить, то они играть не будут. Была большая дискуссия. Но как без таких игроков?! Разрешили.
- Некоторые думают, что шахматисты - это заучки… А вы вон какой боевой!
- Ну, я вырос на окраине Минска, в районе под названием Сельхозпоселок. Время было послевоенное, частный сектор, там я и научился драться. Родители работали с утра до вечера, а мы целыми днями были на улице. Зимой - лыжи и дворовой хоккей с консервной банкой. Летом - футбол. А где футбол - там картишки и шахматишки. Меня дядька научил играть. В 59-м в сентябре я пошел записываться в футбол, а там все занято. Мои друзья подались в водное поло, а я слабо плавал. Пошел в шахматный кружок Дворца пионеров, я уже двигать потихоньку мог. Не успел оглянуться - и кандидат в мастера, уже был талантом, как говорили. Так моя жизнь и определилась.
- Довольны?
- Конечно, жизнь прошла интересно - и слава богу.
Виктор Купрейчик. Родился 3 июля 1949 года в Минске. В 1980 году получил звание гроссмейстера. Победитель студенческих чемпионатов мира в составе сборной СССР в 1968, 1969 и 1974 годах. Победитель всесоюзных турниров молодых шахматистов в 1970 и 1974 годах. Двукратный чемпион Беларуси. Участник 8 чемпионатов СССР, лучший результат - 5 - 7-е места в 1979-м. На том первенстве установил рекорд СССР, выиграв пять матчей подряд. Победитель престижных турниров в Рейкьявике, Медина-дель-Кампо, Гастингсе, Виннипеге, Мальме, Зенице и других городах. Член зала славы ФИДЕ. У Виктора Давыдовича осталась дочь и двое внуков.
P.S. Прощание с Виктором Давыдовичем пройдет 23 мая, с 14.30 до 15.20, на 3-м этаже Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам (ул. Карла Маркса, 10).