Парламент Венесуэлы призвал граждан к мирному протесту 24.05.2017, 8:59

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Фото: AFP

Парламентарии отказались признавать созванную Мадуро «конституционную ассамблею».

Венесуэльский парламент отказался признавать решение президента Николаса Мадуро о созыве так называемой «конституционной ассамблеи» (КА) и порядке ее избрания, сообщает ТАСС.

Кроме того, члены высшего законодательного органа страны, находящегося под контролем оппозиции, призвали к продолжению мирных протестов. Ранее в тот же день Мадуро передал указ о порядке выбора 540 членов КА в Национальный избирательный совет.

«Мы призываем завтра днем и вечером устроить мирный протест до тех пор, пока не добьемся соблюдения конституции и не придем к единству, которого заслуживает Венесуэла, - цитирует электронная версия газеты El Nacional председателя Национальной ассамблеи Хулио Борхеса. - КА мы полностью не признаем за то, что она идет против конституции».

Мадуро объявил, что в состав КА «войдут 364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов». Оставшихся выберут по спискам представители ряда «секторов общества», в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

По мнению Борхеса, разрешение кризиса, охватившего страну, лежит через «свободные выборы, на которых народ определит свое будущее». «Они (правительство) собираются решить, какой сектор будет голосовать, когда и за кого», - добавил политик.

Член Верховного суда Венесуэлы Данило Антонио Монсальво и генеральный прокурор Луиса Ортега Диас выступили против созыва КА. По мнению Диас, создание этого органа не будет способствовать разрядке крайне напряженной ситуации в стране.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. По подсчетам оппозиции, в ходе них погибли свыше 50 человек, порядка тысячи пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тысячи человек, из них около тысячи до сих пор остаются под стражей.