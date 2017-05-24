Финальный дизайн iPhone 8 показали на видео
- 24.05.2017, 14:40
В видео можно детально рассмотреть внешний вид будущего гаджета.
Известный инсайдер Benjamin Geskin обнародовал на своей странице в Twitter видео, в котором показан макет будущего iPhone 8. В 11-секундном ролике можно довольно детально рассмотреть дизайн будущего гаджета, пишет korrespondent.net.
Блогер заявляет, что макет был создан по утвержденным в Apple чертежам, которые лягут в основу будущих флагманских смартфонов.
Судя по видео, задняя панель гаджета будет выполнена из стекла. Камера будет двойной и вертикальной, а край корпуса будет окаймлять металлическая рамка.
В видео также видно, что на передней панели нет физической кнопки Home, как и сканера отпечатков пальцев. Предполагается, что производитель интегрирует его в дисплей.
Exclusive: #iPhone8 Dummy Hands-On Video pic.twitter.com/1Ro6umrdpT— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 мая 2017 г.