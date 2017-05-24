Финальный дизайн iPhone 8 показали на видео 24.05.2017, 14:40

В видео можно детально рассмотреть внешний вид будущего гаджета.

Известный инсайдер Benjamin Geskin обнародовал на своей странице в Twitter видео, в котором показан макет будущего iPhone 8. В 11-секундном ролике можно довольно детально рассмотреть дизайн будущего гаджета, пишет korrespondent.net.

Блогер заявляет, что макет был создан по утвержденным в Apple чертежам, которые лягут в основу будущих флагманских смартфонов.

Судя по видео, задняя панель гаджета будет выполнена из стекла. Камера будет двойной и вертикальной, а край корпуса будет окаймлять металлическая рамка.

В видео также видно, что на передней панели нет физической кнопки Home, как и сканера отпечатков пальцев. Предполагается, что производитель интегрирует его в дисплей.