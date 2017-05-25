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Жители деревни под Могилевом собрали деньги для памятного знака Максиму Богдановичу

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  • 25.05.2017, 10:45
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Максим Богданович

Мемориальный знак в честь великого поэта поставят в поселке Малая Боровка.

Памятный знак Максиму Богдановичу изготовлен на средства жителей поселка и по их инициативе, сообщает «Радыё Свабода».

На окраине Малой Боровка есть улица и переулок, названные именем белорусского классика. На их пересечении и планируют установить камень с мраморной табличкой, на которой высечен отрывок из «Погони» Богдановича. На вывеске отмечено, что памятный знак изготовлен к 125-летию Богдановича на средства жителей поселка.

Улица и переулок, кроме названия, от других поселковых улиц ничем особенным не выделяются. Застроены они преимущественно добротными коттеджами.

«Люди охотно давали деньги. Многие отмечали, что инициатива достойная - мол, что это за улица такая, если нет памятного знака о человеке, именем которого она названа», - говорит один из инициаторов установления памятного знака Владимир Пуховский.

По его словам, некоторые из тех, кто пожертвовал средства, признавались, что раньше и не обращали внимания на название улицы.

По словам Владимира Пуховского, памятный знак Богдановичу поставят, как только появятся технические возможности.

«Да хоть бы точно доску со сведениями о Богдановиче повесили, чтобы люди знали. Может, и традиция поошла бы - на день рождения поэта отмечать День улицы, - рассказал один из сельчан журналистам. - Молодежь же не знает, кто Богданович такой. Пока в школе, то стихи учат, а потом никого они не интересуют».


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