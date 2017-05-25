Цена нефти Brent опустилась ниже $53 за баррель 2 25.05.2017, 18:54

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ОПЕК не оправдал ожиданий инвесторов.

Цены на нефть снизились на вечерних торгах четверга после сообщений о решении ОПЕК продлить глобальный пакт на 9 месяцев, тогда как инвесторы ждали от нефтеэкспортеров более решительных мер для восстановления мирового спроса и предложения, передает Reuters.

К 18.38 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на -2,10% процента до $52,73 за баррель.

Нефтяной картель ОПЕК в четверг решил продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года, сказал один из делегатов ОПЕК.

Решение ОПЕК, скорее всего, снова поддержат несколько стран вне картеля, включая Россию, которые пока еще обсуждают этот вопрос.

Текущая сделка ОПЕК и 11 стран вне клуба, включая Россию, предусматривает сокращение глобального производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки в течение первой половины 2017 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии – крупнейшего добытчика ОПЕК – сказал в четверг, что участники глобального пакта пока не видят необходимости в более масштабном сокращении производства сырья.

Продление глобального пакта до конца первого квартала 2018 года приведет к росту добычи нефти в США на 950.000 баррелей в сутки, что осложнит задачу ОПЕК, прогнозирует Wood Mackenzie.

Производство нефти в США выросло более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки.