Как узбеки белорусов «передоили» 1 26.05.2017, 11:11

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Белорусская «молочка» топчется на одном месте.

Чтобы обеспечить переработчиков сырьем, в расширение сырьевых зон, модернизацию и строительство новых молочно-товарных ферм направляется значительная часть бюджетных ресурсов, предназначенных для агропромышленного комплекса страны, пишет zautra.by.

Однако, как показывает статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), с момента провозглашения независимости в мировом молочном рейтинге Беларусь не продвинулась ни на одну строчку, а на постсоветском пространстве дала Узбекистану обойти себя.

Успехи в экспорте белорусских молочных продуктов, по мнению экспертов Завтра твоей страны, в первую очередь, обеспечены относительной дешевизной сырья внутри Беларуси и катастрофическим падением производства молока (и, как следствие, ростом спроса на импорт) на соседних рынках – в России и Украине.

По производству Беларусь вошла в мировой клуб «молочных миллионеров» еще в 1992 году. По данным FAO, тогда в нашей стране было произведено 5,884 млн тонн молока. Вместе с Беларусью среди «молочных миллионеров» оказались в тот год еще шесть республик бывшего СССР – Россия (47,015 млн), Украина (18,955 млн), Казахстан (5,223 млн), Узбекистан (3,679 млн), Латвия (1,476 млн) и Молдова (1,128 млн тонн).

В большинстве из них в годы независимости происходило сокращение объемов молочного производства. В России объемы упали к 2013 году до 30,285 млн тонн (в 1,55 раза), в Украине – до 11,188 млн тонн (в 1,7 раза). Латвия и Молдова выбыли из «клуба молочных миллионеров».

Белорусское молочное хозяйство долгое время также находилось в негативном тренде. К 2005 году, когда была принята Государственная программа возрождения и развития села, производство сырого молока в Беларуси упало до 5,65 млн тонн. Только со второй половины 2000-х наблюдается рост объемов, которые в 2013 году достигнут 6,618 млн тонн.

На месте Беларуси в мировом молочном рейтинге положительная динамика последних лет, правда, не отразилась. И в 1992-м, и в 2013-м (последний год, по которому на сайте FAOсведена статистика по всем странам) Беларусь занимает в нем 22-е место. За эти годы молочное хозяйство Беларуси сумело обойти по объемам Испанию и Ирландию, но ее в свою очередь опередили Пакистан и одна из самых активных в развитии молочного животноводства постсоветская страна – Узбекистан. Производство молока здесь выросло в 2,1 раза (в 2013 году – 7, 845 млн тонн), и Узбекистан вошел в топ-20 крупнейших обладателей и продавцов этого продовольственного ресурса.

В целом для бывших советских республик Средней Азии (за исключением Казахстана) и Закавказья характерно увеличение производства молока в годы независимости. В Туркменистане за 1992-2013 годы объемы выросли в 4,7 раза, в Таджикистане – в 1,7 раза, в Кыргызстане – в 1,4 раза, в Азербайджане – в 2 раза, в Грузии и Армении – в 1,6 раза. Туркменистан, Кыргызстан и Азербайджан вошли в «клуб молочных миллионеров».

В большинстве стран, которые активно развивают молочное животноводство, объемы производства в эти годы также выросли. В Пакистане производство коровьего (в стране много производится и буйволиного молока) молока увеличилось в 3,7 раза, в Индии - в 2,5 раза, в Новой Зеландии – в 2,4 раза, в Бразилии – в 2,1 раза, в Турции – в 1,9 раза.

Из стран, входящих в топ-25 крупнейших производителей молока, начиная с 1992 года, объемы сократились в России, Украине, Польше, Франции, Италии, Великобритании и Японии.

Топ-25 крупнейших стран- производителей молока в мире