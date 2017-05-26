Коммунист Карпенко за шесть секунд трижды согласился с Лукашенко: «Так точно!»
- 26.05.2017, 20:23
За следующие 20 секунд министр образования успел еще дважды согласиться с мыслями диктатора.
Министр образования Игорь Карпенко во время встречи с Александром Лукашенко в одной из минских школ выступал с презентацией о новинках учебного процесса. Когда же слово взял правитель, министр успел за 6 секунд трижды согласиться с ним фразой «Так точно!», пишет nn.by.
За следующие 20 секунд коммунист Карпенко успел еще дважды согласиться с мыслями Лукашенко словами «Совершенно верно» и сделать комплимент диктатору.
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