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Коммунист Карпенко за шесть секунд трижды согласился с Лукашенко: «Так точно!»

  • 26.05.2017, 20:23

За следующие 20 секунд министр образования успел еще дважды согласиться с мыслями диктатора.

Министр образования Игорь Карпенко во время встречи с Александром Лукашенко в одной из минских школ выступал с презентацией о новинках учебного процесса. Когда же слово взял правитель, министр успел за 6 секунд трижды согласиться с ним фразой «Так точно!», пишет nn.by.

За следующие 20 секунд коммунист Карпенко успел еще дважды согласиться с мыслями Лукашенко словами «Совершенно верно» и сделать комплимент диктатору.

Ігар Карпенка vs Аляксандр Лукашэнка от Ягор Марціновіч на Rutube.


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