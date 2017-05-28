«Молодежь должна иметь силу отстаивать свои убеждения и не бояться»
- 28.05.2017, 22:02
Координаторы молодежной сети РЭП провели встречу в Бобруйске.
Бобруйская молодежь независимого профсоюза РЭП провела встречу, чтобы определить направления деятельности на ближайшее время и обсудить насущные потребности организации, сообщает babruysk.by.
Модераторами на этом собрании выступили новые координаторы молодежной сети Денис Худовец и Анна Дусь, которые были выбраны на большом собрании в Минске.
Так случилось, что оба активиста из Бобруйска, поэтому первую встречу провели именно здесь.
«В ближайшее время планируем собрать актив из представителей крупных городов каждой области, чтобы поставить две-три задачи, которые предстоит выполнить в этом году. Профсоюз нужно популяризировать, привлекать больше молодежи - чтобы они знали рэп не только как музыку», - поделился планами Денис Худовец.
Присутствующим было предложено сформулировать, как они лично могут помочь профсоюзу - собирать подписи, раздавать листовки и т.д.
Одним из наиболее важных пунктов в деятельности молодежи профсоюза активисты назвали проведение живых акций и информационную работу с молодежью.
«Большую роль играет и образование в области трудовых прав и вообще ценностей прав человека. Часто молодые люди приходя на работу просто не знают, что работодатель нарушает их права. Либо в случае явных нарушений не знают куда обращаться за помощью.
Ко всему тому образовательные проекты могут помочь молодежи выработать гражданскую позицию, иметь силу отстаивать свои убеждения и не бояться», - добавляет Анна Дусь.
Молодежная сеть - это часть независимого профсоюза, которая охватывает членов организации с 14 до 35 лет. Ближайшая встреча с молодежью пройдет в Орше.