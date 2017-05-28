«Молодежь должна иметь силу отстаивать свои убеждения и не бояться» 28.05.2017, 22:02

Фото: babruysk.by

Координаторы молодежной сети РЭП провели встречу в Бобруйске.

Бобруйская молодежь независимого профсоюза РЭП провела встречу, чтобы определить направления деятельности на ближайшее время и обсудить насущные потребности организации, сообщает babruysk.by.

Модераторами на этом собрании выступили новые координаторы молодежной сети Денис Худовец и Анна Дусь, которые были выбраны на большом собрании в Минске.

Так случилось, что оба активиста из Бобруйска, поэтому первую встречу провели именно здесь.

«В ближайшее время планируем собрать актив из представителей крупных городов каждой области, чтобы поставить две-три задачи, которые предстоит выполнить в этом году. Профсоюз нужно популяризировать, привлекать больше молодежи - чтобы они знали рэп не только как музыку», - поделился планами Денис Худовец.

Фото: babruysk.by

Присутствующим было предложено сформулировать, как они лично могут помочь профсоюзу - собирать подписи, раздавать листовки и т.д.

Одним из наиболее важных пунктов в деятельности молодежи профсоюза активисты назвали проведение живых акций и информационную работу с молодежью.

Фото: babruysk.by

«Большую роль играет и образование в области трудовых прав и вообще ценностей прав человека. Часто молодые люди приходя на работу просто не знают, что работодатель нарушает их права. Либо в случае явных нарушений не знают куда обращаться за помощью.

Фото: babruysk.by

Ко всему тому образовательные проекты могут помочь молодежи выработать гражданскую позицию, иметь силу отстаивать свои убеждения и не бояться», - добавляет Анна Дусь.

Молодежная сеть - это часть независимого профсоюза, которая охватывает членов организации с 14 до 35 лет. Ближайшая встреча с молодежью пройдет в Орше.