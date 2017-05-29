Фотофакт: Улыбающийся болельщик брестского «Динамо» против двух ОМОНовцев 14 29.05.2017, 8:40

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Милицейский беспредел на стадионе не смог омрачить ликования по случаю победы в Кубке Беларуси.

Фотограф Геннадий Козловский заснял момент задержания одного из болельщиков брестского «Динамо», пытавшегося прорваться на поле гродненского ЦСК для празднования с командой победы в финале Кубка страны, сообщает pressball.by.

В серии пенальти «Динамо» Брест обыграло солигорский «Шахтер» (1:1, пен. — 10:9).