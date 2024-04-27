«От Лукашенко за версту несет нафталином» 2 27.04.2024, 14:42

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С трудом читающий по бумажке генсек, тридцатый шрифт, восковые фигуры — они сами себя развалят.

24-25 апреля состоялось заседание так называемого «всебелорусского народного собрания». Его председателем был «избран» Лукашенко.

Политолог Анатолий Котов в комментарии UDF отметил, что после заседания ВНС у него осталось впечатления дежа вю.

«Нормальные страны двигаются вперед, внедряют современные практики управления, строят новые типы коммуникаций с гражданами, основанные на горизонтальных связях.

А тут возвращение к самым дремучим советским практикам, которые нельзя было назвать эффективными еще в прошлом веке. Результатом деятельности таких фасадных и громоздких структур, стало появление особой касты высшей номенклатуры, которая себя неплохо чувствовала на фоне общей бедности благодаря доступу к спецобслуживанию. Граждане были равны в своей бедности, а государство в итоге развалилось.

С трудом читающие по бумажке генсеки, тридцатый шрифт, восковые фигуры в президиуме. Они сами себя развалят», – считает Котов.

Он добавил:

«Это, если о впечатлениях. А мыслей бессмысленной мероприятие, от которого за версту несет ладаном и нафталином, вызвать не может».

О чем может свидетельствовать утвержденный состав руководства ВНС?

«В ВНС Лукашенко хочет создать еще один близкий круг. Более доверенный и влиятельный, чем администрация или правительство. Очевидно, что он определил фаворитов, в число которых вошел Косинец как старый проверенный боец, так и два относительно новых в обойме человека (Караник и Шулейко). Так же можно сказать, что Лукашенко для себя определил главным в плане географии запад Беларуси. Это и самые богатые регионы, и наименее лояльные. Равно, как в картине мира Лукашенко, еще и танкоопасные. Введением в президиум он подчеркнул особый статус этих лиц, теперь они немного ровнее других губернаторов и помощников», – полагает Котов.

Стало ли понятно из прошедшего заседания, какую роль ВНС будет играть в политической системе Беларуси?

«Решая одну проблему – своего собственного политического транзита, путем создания вот этого «хурала» с собой во главе, Лукашенко создал другую. ВНС вне формата ритуальных собраний раз в год или несколько лет, громоздкий и неповоротливый орган. Для самой системы это не стабилизирующий фактор, чужеродный элемент, который будет ее разваливать изнутри. Особенно, когда президентский стул придется передать кому-то другому. Диктатуры плохо переносят попытки самореформирования в том числе», – отметил Котов.