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Ресторан Mak.by все-таки переименовал американо

62
  • 2.04.2026, 14:36
  • 27,594
Ресторан Mak.by все-таки переименовал американо

Как теперь называется кофе?

Ресторан Mak.by выбрал новое название для американо после визита Александра Лукашенко, предложившего переименовать напиток «в белорусский бренд». Теперь он называется «Наша кава», обратил внимание телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

«Утро в Mak.by началось с «Наша кава» вместо американо. Годнота!» — написал автор, отметив, что кофе в ресторане варят из зерна белорусской обжарки.

Судя по меню, «Нашу каву» в заведении можно купить в двух объемах — среднем (300 мл) за 5,10 рубля и большом (400 мл) за 5,70.

Отметим, другие напитки в меню, в том числе капучино и латте, не изменили названия.

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