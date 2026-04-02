Ресторан Mak.by все-таки переименовал американо 62 2.04.2026, 14:36

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Как теперь называется кофе?

Ресторан Mak.by выбрал новое название для американо после визита Александра Лукашенко, предложившего переименовать напиток «в белорусский бренд». Теперь он называется «Наша кава», обратил внимание телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

«Утро в Mak.by началось с «Наша кава» вместо американо. Годнота!» — написал автор, отметив, что кофе в ресторане варят из зерна белорусской обжарки.

Судя по меню, «Нашу каву» в заведении можно купить в двух объемах — среднем (300 мл) за 5,10 рубля и большом (400 мл) за 5,70.

Отметим, другие напитки в меню, в том числе капучино и латте, не изменили названия.

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