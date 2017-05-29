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Трамп сформировал из стран Персидского залива антииранскую коалицию

  • 29.05.2017, 10:26
Дональд Трамп

Cтраны Ближнего Востока объединяются вокруг президента США.

Президент США Дональд Трампа практически завершил на Ближнем Востоке формирование широкой антииранской и антитеррористической коалиции из государств Персидского залива и прочих мусульманских стран. Об этом в своей статье для zn.ua пишет эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара. Как указывает автор, американскому лидеру пригодилось то, что в столицах ведущих региональных игроков разделяют оценку Вашингтоном Ирана как одного из ключевых дестабилизирующих факторов.

«Ведь иранские военные воюют против США и союзников в Сирии, Тегеран финансирует шиитских боевиков в Ираке, предоставляет оружие террористам в Йемене и Бахрейне, а также поддерживает группировки в Секторе Газа, представляющих угрозу для Израиля. В дополнение к этому Тегеран развивает ракетный потенциал и, по оценкам некоторых экспертов, способен за короткое время актуализировать ядерные программы", – говорится в статье. В то же время Хара отмечает, что несмотря на предвыборные лозунги о необходимости разорвать «ядерное соглашение», новая администрация США не спешит делать это, более того – продолжила мораторий на действие санкций. «Очевидно, это должно радовать переизбранного умеренного президента Ирана, «отца компромисса» с американцами Хассана Рухани, пытавшегося в пределах возможного снизить обострение страстей и высвободить страну из санкционной петли, которая душит экономическое развитие, создает чрезмерное социально-политическое напряжение», – заключает автор.

Напомним, во время выступления в Эр-Рияде 21 мая, американский президент обвинил Тегеран в поставках вооружений экстремистам и обучении боевиков, которые несут «хаос и кровопролитие». По словам президента США, террор и кровопролитие не позволяют региону использовать свой потенциал. Он также призвал страны, большинство населения которых составляют мусульмане, взять на себя большую ответственность за борьбу против исламского радикализма.


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