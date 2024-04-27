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12-летний футболист из Беларуси сделал выбор между «Реал Мадрид» и «Барселоной»

  • 27.04.2024, 14:09
  • 2,578
12-летний футболист из Беларуси сделал выбор между «Реал Мадрид» и «Барселоной»

Стало известно об упорной борьбе клубов за одаренного белоруса.

12-летний футболист из Беларуси Алексей Майоров, который сейчас защищает цвета молодежного состава «Серданьолы», в скором времени будет выступать за мадридский «Реал».

Об этом рассказало популярное спортивное медиа Испании Marca.

Как пишет испанское издание, «Барселона» долго пыталась убедить молодое дарование, что его судьба — играть за них. Для этого клуб даже пригласил парня посмотреть матч текущего сезона на свой домашний стадион в VIP-ложу.

«Но и сам мальчик, и его окружение уверены, что его будущее — за мадридским «Реалом», — пишет Marca.com.

Сейчас мадридский клуб решает вопросы с документами Алексея Майорова. После этого юный белорус переедет в Мадрид.

В январе тренер в частной минской академии «Арсенал» Николай Рындюк заявлял, что «Реал» планирует купить белорусского футболиста за 120 тысяч евро.

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