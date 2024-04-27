Власти Кубы по ошибке отправили мертвого россиянина в Канаду 1 27.04.2024, 13:58

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Покойный канадец был лысым, а россиянин — с густой шевелюрой.

Власти Кубы перепутали трупы и по ошибке отправили мертвого россиянина в Канаду, пишет немецкое издание Bild.

68-летний Фарадж Джарджур из Канады умер во время отдыха на Кубе. Когда он купался в море близ Варадеро, у него случился инфракт. Дочь Мариам и сын Карам пытались реанимировать отца, но безуспешно. Скорая ехала на пляж 45 минут и лишь констатировала смерть. Затем тело пролежало на шезлонге ещё восемь часов.

Только через несколько недель труп доставили в Канаду. Когда родные открыли гроб, то увидели там тело мужчины, который примерно на 20 лет моложе Фараджа. Покойный был лысым, а этот — с густой шевелюрой. Кроме того, на теле были татуировки, которых никогда не было у Джарджура. Оказалось, что на Кубе перепутали трупы и подложили другое тело. По предварительным данным, это российский турист.

Теперь семья Джарджур ищет настоящее тело отца. В консульстве РФ в Монреале заявляют, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, что второй погибший — гражданин России.