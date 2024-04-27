Рогачевская или глубокская: венесуэлка сравнила две легендарные белорусские сгущенки 9 27.04.2024, 13:54

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Какую выбрала?

Какая белорусская сгущенка вкуснее — рогачевская или глубокская? Этот извечный спор белорусов, ставший уже легендарным, вновь вспыхнул в интернете.

На этот раз больным практически для каждого белоруса вопросом задалась пользовательница соцсети Tik Tok Кай (kaylapine), приехавшая из далекой Венесуэлы. Она попробовала обе сгущенки и вынесла свой вердикт.

Девушка оценила любимое лакомство белорусских сладкоежек и по внешнему виду, и по вкусовым качествам.

Дизайн ей пришелся больше по душе у баночки из Рогачева, на которой помимо коровы изображены еще и стильные зарисовки деревенских мотивов.

Также ее поразил «очень белый» цвет рогачевской сгущенки, тогда как у сгущенки из Глубокого цвет оказался скорее бежевым.

Что касается вкуса, то, по словам автора видео, у глубокской сгущенки он не такой приторно-сладкий, как у рогачевской. Вкус последней ей напомнил вкус свежего молока. Дополнительно девушка отметила более жидкую консистенцию глубокской сгущенки, а еще — «божественный» запах продукта обоих производителей.

В результате Кай призналась, что сама — не любитель очень сладких продуктов, поэтому если бы ей пришлось выбирать, она отдала бы свое предпочтение сгущенке из Глубокого.

Безусловно, видео меньше чем за сутки набрало десятки тысяч просмотров, а в комментариях зрители охотно делились своим мнением, какая белорусская сгущенка вкуснее.

«Это извечная битва не закончится никогда! Нет смысла спорить», — отметил один из комментаторов. Другой, поддержав его, подчеркнул, что «между легендами не выбирают».