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Фотофакт: Минчанин выгуливает в парке ворону

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  • 29.05.2017, 11:25
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Житель столицы привлек внимание своим необычным питомцем.

Вчера минский краевед Вадим Зеленков разместил у себя на странице в фейсбуке интересную фотографию – минчанин выгуливает в парке ворону. Присмотритесь: за деревом виднеется белая клетка, пишет citydog.by.

– Сделал это фото 7 мая. Но место не выдам: зачем неизвестному мужчине и его вороне зрители?

Как говорят специалисты, ворона сильно привязывается к человеку, особенно если птица попала к нему птенцом-слетком. Но зоозащитники и орнитологи просят: если вы увидели птенца, который выпал из гнезда, не трогайте его (и тем более не забирайте себе), иначе его мать просто не подлетит к нему и птенец погибнет.


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