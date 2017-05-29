«Мы не можем съесть томатов больше, чем поляки» 4 29.05.2017, 11:31

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Контрабандный хаб с «санкционкой» продолжает работать.

Согласно данным Института статистики Турции, в первом квартале текущего года наша страна импортировала турецких томатов на 32,4 млн долларов, пишет «Завтра твоей страны».

Основными покупателями турецких помидоров также являются Румыния (18 млн долларов), Польша (11,8 млн долларов) и Ирак (7,6 млн долларов). Однако турецких томатов они покупают гораздо меньше, хотя численность население этих стран в несколько раз больше, чем в Беларуси.

Зачем белорусам столько томатов?

— Мы не можем съесть томатов больше, чем поляки. К тому же Беларусь импортирует помидоры не только из Турции. Не исключено, что часть этих овощей уходит в Россию, — предполагает экономист Леонид Злотников.

Эксперт напоминает, что в 2015 году, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик СУ-24 Владимир Путин ввёл против Турции политические и экономические санкции.

Лишь недавно Москве и Анкаре удалось возобновить торговые отношения.

Стороны не смогли достигнуть договоренности только по двум позициям: о поставках в Россию турецких помидоров и в Турцию — российского зерна.

Экономист предполагает, что некоторые белорусские импортеры, пользуясь моментом, поставляют турецкие помидоры в РФ.

— Конечно, часть турецких томатов остается в нашей стране и белорусы их охотно покупают. Тем более что цена на них ниже, чем на белорусские, — говорит Леонид Злотников.

— Почему белорусские помидоры и другие овощи зачастую дороже импортных?

— У нас дороже не только овощи, но и многие другие продукты питания. К примеру, говядина и свинина в Польше гораздо дешевле. Это свидетельствует о низкой эффективности не только сельского хозяйства, но и всего общественного устройства, примитивного управления экономикой. Мы имеем неконкурентоспособную модель.

В рамках той системы, которая установилась в Беларуси, только реформы в сельском хозяйстве не помогут. Тут надо все менять.