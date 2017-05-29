Налоговая начала «охоту» на белорусов, играющих в покер и на Форексе 11 29.05.2017, 14:20

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Министерство по налогам и сборам начало вызывать по вопросу получения доходов из-за границы.

«Суть такая: облагают налогом (плюс пеня за все годы) чисто положительный баланс: ввел 100 баксов, вывел 120. Плати за 20. Без разницы, что 20 до этого сгорели в топке», - описал белорус Владимир Баранич в Facebook о ситуации своего знакомого.

По информации источника, данные Министерству по налогам и сборам информацию предоставил «Приорбанк». Однако подтвержденной информации от банка нет, передает kv.by.