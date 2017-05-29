Барановичский милиционер: Раз в несколько месяцев езжу за покупками в Польшу 16 29.05.2017, 19:10

Фото: tut.by

Милиционер рассказал о своих доходах и расходах.

Житель Барановичей, который почти 20 лет отслужил в милиции, рассказал intex-press.by, на что уходит больше трети его зарплаты, за какими покупками ездит в Польшу, зачем учит экономии своих детей и почему для него важно иметь дома «несгораемую» сумму денег.

Многие мои родственники – военнослужащие, поэтому с детства я не рассматривал другой вариант, кроме как пойти по их стопам. Правда, служить я пошел в органы внутренних дел.

Коммунальные, автомобиль, кредит

Сейчас, когда я занимаю руководящую должность, моя зарплата достигла 900 рублей в месяц. Такой заработок, конечно, не у всех милиционеров. В среднем мои коллеги зарабатывают по 600 рублей.

В нашей семье на мне «лежат» все обязательные ежемесячные платежи: оплата коммунальных услуг, оплата за детский сад, который посещают двое моих детей, оплата их занятий в кружке и спортивной секции. Плюс домашний телефон и мобильные: мой, жены и родителей. Раньше, когда родители звонили, я «сбрасывал» их звонки и сам перезванивал, чтобы они не тратили деньги. Потом в целях экономии времени решил просто платить за них. На все это ежемесячно уходит больше трети моей зарплаты – 365 рублей.

Еще один обязательный платеж – 150 рублей за мебель, которую мы купили в кредит.

Отдельная и немаленькая статья расходов – это автомобиль. По городу он «съедает» 8 литров на 100 км. На бензин, запчасти и другие мелочи в месяц в среднем уходит до 150 рублей.

Еще порядка 40 рублей уходит на обеды в столовой в рабочие дни.

Дома должна быть «несгораемая» сумма

Мы с женой всегда стараемся отложить примерно 200 рублей в месяц. Сбережения делаем сообща: иногда больше откладываем из ее заработка, иногда – из моего. Все зависит от того, сколько каждый из нас потратит. У жены иногда может больше денег уйти на продукты, у меня – на содержание автомобиля, например.

Сумму откладываем не на что-то конкретное, хотя вариантов, на что они могут быть потрачены, масса: это и отдых для нашей семьи, и покупка новой машины. Но мы откладываем, скорее, для того, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне. Мало ли что может случиться: кто-то из членов семьи заболеет и понадобятся дорогие лекарства или платное медицинское обследование. Для меня очень важно самому решать возникшие проблемы, а не искать, у кого можно занять денег. Так что стараемся, чтобы «несгораемая» сумма в 500 долларов всегда лежала у нас дома. Только один раз, примерно года три назад, нам пришлось потратить почти все наши сбережения: сломалась машина, пришлось покупать дорогие запчасти и одновременно с этим нужно было срочно закончить ремонт в квартире.

«Могу приспособиться к любым условиям»

Меня, как и многих людей, выросших в Советском Союзе, с детства приучали бережно относиться к вещам и технике, вовремя гасить свет. С детства я видел, как мой отец сам ремонтировал несложную технику, так что, если дома что-то ломается, чиню сам. Я не из тех, кто стремится много зарабатывать, чтобы много тратить. Я неприхотлив, могу приспособиться к любым условиям и жить нормально. В моей жизни был момент, когда я зарабатывал всего $35, жил в общежитии и питался одной картошкой. Семьи, правда, у меня тогда не было. Если бы я сейчас оказался в такой финансовой ситуации, возможно, пришлось бы поменять работу.

Конечно, я стараюсь, чтобы моим детям не пришлось жить так, как мне. Но на случай, если в их жизни будут трудные времена, я учу их экономить и делать что-то своими руками.

Моя жена тоже не из числа транжир, умеет тратить деньги с умом, так что в этом плане у нас с ней полный тандем. Крупные покупки обдумываем заранее. Если покупаем в Барановичах, то предпочитаем брать в рассрочку или в кредит, чтобы не пробивать слишком большую брешь в семейном бюджете. Ну а если планируем покупать, например, в Польше, то копим заранее. Недавно привезли из Польши большой телевизор стоимостью $475. Здесь за такой же мы бы заплатили долларов на 100 больше. Раз в несколько месяцев мы ездим туда за одеждой, обувью, чаем-кофе – тоже дешевле, чем здесь.

В целях экономии недавно поменяли тарифы на мобильную связь и Интернет. Только за свой мобильный теперь плачу на 2 рубля меньше. В общем, если возможно, всегда экономлю. Например, если мне предложат зимние шины с хорошей скидкой, то я их куплю даже летом.

Не экономим на питании и детях

На чем мы не экономим, так это на питании. Правда, отвечает за продукты жена. Она следит за тем, чтобы наше питание было разнообразным и полноценным, и сама же делает покупки. Я в магазины заглядываю редко.

На детях мы тоже не экономим, но и не балуем бездумно. Если я говорю им, что огромную коробку с игрушкой, как у «того мальчика», мы купим в другой раз, реагируют спокойно. Детям гораздо важнее общение с нами, чем заваленная игрушками комната. Примерно раз-два в месяц водим их в детские развлекательные центры. Это, на мой взгляд, больше нужно для того, чтобы наши дети приобретали опыт общения, а также, наблюдая за другими, видели, как правильно или неправильно вести себя. А так мы больше любим тихое общение в семейной обстановке, совместные прогулки, отдых на природе.

В общем, минимум, который нам нужен для жизни, у нас есть. Рассуждать, сколько еще хотелось бы иметь, не хочу. Образно говоря, для меня это значит видеть стакан наполовину пустым. Мы же стремимся к тому, чтобы видеть его наполовину полным.