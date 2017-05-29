Профсоюз РЭП помог продавцам отстоять справедливость в суде 29.05.2017, 19:44

Наниматель в Речице подал в суд на продавцов, а теперь сам ответит перед судом.

Таков промежуточный итог иска Гомельского РАЙПО к сотрудницам, обвиненным в недостаче, чьи интересы в суде представляет правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Дело ведет суд Речицкого района. Наниматель, ОДО «Акцент», обособленная единица Гомельского РАЙПО, подал в суд на трех продавщиц из магазина «Родная сторона», что на выезде из Речицы в сторону Гомеля. Истец обвинил сотрудниц (на момент судебного разбирательства – уже бывших) в недостачах на общую сумму чуть более 400 рублей, пишет praca-by.

На первом заседании, которое прошло 24 мая, суд выяснял позиции сторон. Представитель истца не мог ответить на многие вопросы судьи: о процедуре инвентаризации, о порядке создания и работы инвентаризационных комиссий, о издании приказов и распоряжений по предприятию, и т.д., постоянно ссылаясь на то, что «данный вопрос лучше задать сотрудникам бухгалтерии».

Ответчицы с иском не согласились, хоть сразу после предъявления им недостачи, еще до судебного разбирательства, выплатили часть затребованной суммы. Они рассказали суду, откуда, по их мнению, появились недостачи.

Со слов продавцов, основные проблемы в работе «Родной стороны» были такими:

в магазине по штатному расписанию должно было работать четыре продавца, грузчик и уборщик, а по факту работало всего трое продавцов. Они сами занимались и уборкой, и погрузкой;

одна из ответчиц написала докладную по поводу штатного расписания, но начальство отказалось ее принять с формулировкой «Не надо меня запугивать!»;

недостаточное количество продавцов приводило еще и к тому, что в некоторые дни во всем магазине работал один человек. Один продавец визуально не может контролировать торговый зал: если к кассе выстраивалась очередь, то заметить кражу в зале самообслуживания было невозможно;

к праздникам – 14 февраля, 23 февраля, 8 марта – магазин объявлял о проведении «акций»: вывешивалось объявление, которое гласило о том, что в течение недели все товары продаются со скидкой 10%. Однако бухгалтерия никак не учитывала эту скидку в отчетных документах;

была как минимум одна попытка проникновения в магазин: придя на работу в один из дней, продавцы обнаружили разбитое окно. Через закрывающую окно решетку можно было дотянуться до товара. Продавцы обратились к заведующей, а та запретила им вызывать милицию, сказав «Сами разберемся»;

в магазине постоянно проводились проверки, перед которыми руководство РАЙПО наводило в «Родной стороне» порядок по собственному усмотрению: делали выкладку немаркированных товаров; завозили товар из других магазинов без товарно-транспортных накладных или, наоборот, перераспределяли товар из «Родной стороны» в другие магазины.

– Постоянные проверки, а перед проверкой директор присылает бухгалтеров, товароведов, они у меня наводят порядок, а я ничего не знаю! Все выставляют на полки, ничего не маркируя. Или смотрят перед проверкой, чего у меня нет, и давай меня заваливать товаром из других магазинов. Что еще может быть причиной недостачи? Приехали РАЙПО, набрали товар, написали на листике, увезли. Потом оказалось, что в Жмуровке (соседний населенный пункт, прим. авт.) его не учли, а что-то уже продали, деньги себе оставили. Что-то я забрала, вернула назад.

Судья пробовала узнать у ответчиц, почему те разрешали отпускать товар без товарно-транспортных накладных:

– Почему вы позволили так отгружать товар?

– Приезжала ... (называет должностное лицо из РАЙПО) и сама так делала.

– Но вы же ей не подчиняетесь.

– Я подчиняюсь всем. Мне сказали: делай так.

После выяснения позиций сторон суд объявил перерыв до 26 мая.

На втором судебном заседании судья опросила главного инженера предприятия и главного бухгалтера. Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко рассказал, что в ноябре 2016 года Речицкое РАЙПО поменяло форму собственности и передало «Родную сторону» другому юридическому лицу:

– При реорганизации нужно было провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей. Судья не зря спросила у бухгалтера: «Так вы что, не делали инвентаризации и передали магазин уже с недостачей? На что бухгалтер ответил: такого быть не может! А на просьбу предъявить документы об инвентаризации сказал: «Не имею возможности».

В итоге опроса суд привлек соответчиками должностных лиц предприятия: директора и главного бухгалтера. Следующее заседание назначено на 22 июня.

– Это прецедентное дело: я в своей практике не помню такого случая, когда бы суд привлекал по недостаче исца, то есть должностное лицо предприятия. На заседании 22 июня я буду задавать вопросы и директору, и бухгалтеру: теперь речь идет уже не о том, чтобы частично снизить недостачу, а о том, чтобы полностью освободить продавцов от ответственности. Если прецедент будет установлен, то в следующих судах по недостачам будем действовать по аналогии, – рассказал Леонид Судаленко.