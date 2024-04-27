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В Беларуси ввели новшества по повышению цен

  • 27.04.2024, 11:19
В Беларуси ввели новшества по повышению цен

Изменен порядок получения разрешения.

Министерство торговли Беларуси одобрило постановление об изменении порядка регулирования цен, в частности списка документов для получения разрешения на повышение регулируемых цен. Постановление официально опубликовано 27 апреля, вступило в силу.

Теперь для согласования повышения цены на товары необходимо предоставить заявление о согласовании, экономический расчет с подтверждением уровня цен и расшифровкой затрат, сравнительный анализ калькуляций в виде таблицы (такого ранее не требовали), пояснительную записку о рентабельности за прошлый год и меры по снижению себестоимости, маркетинговый анализ с ценами на указанный товар на белорусском рынке.

В начальной версии правил нужно было предоставить только заявление, калькуляцию и маркетинговый анализ, позже правила усложняли заменой калькуляции на более сложный экономический расчет и добавлением требования пояснительной записки.

После того, как государство взялось за регулирование цен, рентабельность торговых организаций снизилась до 0,4 %, один из самых низких показателей за всю историю. При этом регулирование цен не остановило их рост – возможно, даже создало условия к большему скачку цен.

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