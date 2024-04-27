Как проверить оригинальность iPhone: простой метод 27.04.2024, 11:29

Понадобится всего несколько шагов.

Определить оригинальность iPhone по внешнему виду может быть сложной задачей из-за того, что на рынке существует много поддельных устройств, пишет nv.ua.

Как выявить подделку по внешним признакам

Поддельные устройства все лучше имитируют оригинал, и для многих потребителей сложно отличить их от настоящих.

Однако некоторые ключевые аспекты могут помочь выявить подделку:

Логотип Apple

Первая вещь, на которую стоит обратить внимание, это логотип Apple на задней части устройства. У настоящего iPhone логотип должен быть подробно выполненным, с четким изображением яблока. Никакие выполненные неаккуратности или смазанные буквы не должны быть видимы.

Качество корпуса

Оригинальные iPhone изготавливаются из высококачественных материалов, таких как стекло и алюминий. Работа с материалами должна быть безупречной, и вы не должны видеть неровностей.

Дисплей

Качество дисплея также является важным фактором. Настоящие iPhone имеют гладкий и четкий дисплей без каких-либо недостатков, таких как пятна или неровности в изображении. Также стоит обратить внимание на цветовую передачу и контрастность дисплея.

Кнопки и разъемы

Оригинальные iPhone имеют четко промаркированы кнопки, такие как кнопка «Home» или кнопки громкости. Кнопки должны быть устойчивыми и не вызывать неестественного сопротивления при нажатии. Также стоит проверить все разъемы (например, разъем Lightning) на наличие каких-либо повреждений или неисправностей.

Серийный номер и IMEI

Поддельные iPhone могут иметь неправильные или непроверенные серийные номера и IMEI. Вы можете проверить серийный номер на сайте Apple для подтверждения соответствия вашего устройства оригинальному.

Или для проверки IMEI можно использовать *#06# на телефоне, чтобы получить номер и посмотреть, соответствует ли он тому, что указан на устройстве.

Оригинальные iPhone поставляются в качественной упаковке. Если упаковка выглядит дешево или цифры на коробке и на телефоне не совпадают, это может быть подделка.

Как выявить поддельную ОС

Выявление поддельного iPhone, который выглядит как оригинал из-за использования оригинальных частей, может быть важной задачей. Если устройство собрано частично или полностью из оригинальных деталей, это может повысить его стоимость, но оно не будет иметь легального программного обеспечения Apple.

Одним из способов определения оригинальности iPhone в таком случае является оценка работы операционной системы и программного обеспечения. Вот некоторые параметры, на которые стоит обратить внимание:

Оригинальные iPhone обычно загружаются быстрее поддельных. При запуске устройства стоит внимательно наблюдать время, необходимое для загрузки операционной системы

Расположение и вид иконок приложений на настоящем iPhone должны быть резкими и точными. Поддельные устройства могут иметь некоторые отличия или необычные изменения в виде иконок.

Оригинальные iPhone обычно имеют более качественную и быструю реакцию на прикосновения и запросы пользователя. Во время использования устройства следует внимательно наблюдать за откликом экрана на команды.

Кроме того, настоящий iPhone без проблем подключится к сервисам Apple, таким как iCloud, AirPods, а также к наушникам и приложениям.

Проверьте возможность обновления до последней версии iOS. Оригинальные iPhone получают обновления программного обеспечения непосредственно от Apple, тогда как поддельные устройства могут иметь ограниченные возможности обновления.