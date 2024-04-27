Ракеты ATACMS сорвали сезон в Крыму еще до вылета по целям 27.04.2024, 9:06

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«Все такие напряженные, раздраженные».

Майские праздники в оккупированном Крыму снова сорваны. Российские туристы после новостей о том, что Украина вот-вот получит от США дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, боятся удара по Керченскому мосту и предпочитают курорты Краснодарского края.

Бизнес убегает из Крыма, цены на недвижимость упали в 1,5-2 раза по сравнению с 2021 годом. Все потому, что оккупанты, вложившие средства в квартиры и дома у Черного моря, уже не верят, что «Крым с Россией навсегда», пишет OBOZ.UA.

«Все такие напряженные, раздраженные»

«Власть» оккупированного полуострова уже предупредила российских водителей, что если они соберутся на майские праздники в Крым, им предстоит тщательная проверка на въезде на Керченский мост.

И посоветовали брать с собой меньше вещей, чтобы осмотр проходил быстрее. Те, кто уже едет через мост, рассказывают, что проверки затягиваются, а если мост еще перекрывают по несколько раз в день, то ждать в очереди можно до пяти часов.

«Роются везде, открывают все сумки, заставляют все выложить. Если у тебя компьютер, то его проверят, а еще просмотрят телефоны. Потом обыщут автомобиль. Мы простояли в очереди почти четыре часа. Я даже не представляю, сколько придется ждать на обратной дороге», – пожаловался один из водителей из Нижнего Новгорода.

Также туристы пишут, что мост часто перекрывают, и поэтому возникают километровые пробки.

«Я, конечно, понимаю, это в целях безопасности, в том числе и нашей. Но мне кажется, что они даже птицу в небе увидят – и сразу же у них тревога. Все такие напряженные, раздраженные, постоянные вопросы: куда едете, зачем. Ты тоже сразу становишься таким же нервным и думаешь, а не повернуть ли назад, от греха подальше», – делится москвичка Валентина.

Панику разгоняют и российские военные Telegram-каналы. Там уже пишут, что именно во время майских праздников ВСУ могут поразить ракетами Крымский мост, пугают крымчан самолетами и беспилотниками стран НАТО, буквально день и ночь следящих за оккупированным полуостровом.

Едут только жители полуострова

Крымчане прогнозируют, что нынешний курортный сезон постигнет судьба прошлогоднего, когда туристы не приехали.

«Если приедет мало людей на майские праздники, то и сезон будет таким же. А едет очень мало. Я бы сказала, что сейчас главные наши туристы и кормильцы – сами крымчане, которые едут к морю с глубины полуострова. Они уже ко всему привыкли, к взрывам, тревогам, колоннам военной техники. Вот у меня на майские будет занят только один номер, приедет семья из Джанкоя», – говорит владелица гостиницы Алла из Евпатории.

В пансионатах и санаториях снова будут отдыхать по профсоюзным путевкам, а также российские военнослужащие. Там заполняемость на майские 50-60%.

Даже птиц в небе боятся: как ракеты ATACMS сорвали майский сезон в Крыму еще до вылета по целям

Многие крымские гостиницы еще не открылись, поскольку нет спроса. Хотя цены по сравнению с прошлым годом в отелях и частном секторе не поднимались. На пляжах в солнечные апрельские дни загорают местные жители, по набережной Ялты также теперь гуляют преимущественно крымчане.

«Какие шашлыки, о чем вы говорите! У меня много знакомых мелких бизнесменов, которые держат свои точки в городе – кафе, ресторанчики. Они уже не знают, как избавиться от своего бизнеса. Спроса нет, туристов нет, а налоги надо платить. Россияне не хотят рисковать, кому интересно по ночам просыпаться от сирен или взрывов. А потом не знать, как уехать, если мост разрушат. Кто имеет деньги – едет в Сочи или Турцию. Остальные к себе на дачи поедут», – говорит житель Алушты Виктор.

Цены на недвижимость упали, строительство заморожено

Одна из риэлторов полуострова Валерия рассказала, что сейчас цена недвижимости упала в 1,5-2 раза по сравнению с 2021 годом, и все из-за того, что многие «поехавшие» распродают жилье.

«Они приехали сюда и думали, что здесь будут жить. Другие скупили квадратные метры в новостройках. Теперь ситуация изменилась, чей будет Крым – уже никто не знает. Часть инвесторов, вложившихся в строительство ЖК, потеряли деньги, потому что строительство заморожено. Нет желающих инвестировать, владельцы строительных компаний живут где-то в Москве или Питере, они остановили строительство, люди остались ни с чем», – говорит Валерия.

По ее словам, люди продают свое жилье по низким ценам, потому что боятся оставаться здесь. Остальные просто уехали и разве что смогли сдать недвижимость в долгосрочную аренду.

«Понимаете, после 2014 года россияне на волне патриотизма или любопытства начали приезжать в Крым жить. Одни арендовали жилье, другие купили. Пожили два-три года и поняли, что это не их. Они привыкли к большим городам, какому-то движению. А тут курортная провинция с московскими ценами. Еще и аэропорт закрыли, по мосту начали стрелять...» – рассказывает риэлтор.