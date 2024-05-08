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В Крым внезапно завезли большое количество убитых и раненых россиян

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  • 8.05.2024, 14:19
  • 5,344
В Крым внезапно завезли большое количество убитых и раненых россиян

Их доставляют через Джанкой.

Во временно оккупированном Джанкое (Крым) фиксируется прибытие большого количества раненых и ликвидированных оккупантов с Херсонского направления.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Интересный факт, на вокзале Джанкоя мы замечаем также массовые перевозки (через временно оккупированный Крым, - ред) раненых и «двухсотых» с левого берега оккупированной Херсонской области», - говорится в сообщении.

Кроме того, агенты «АТЕШ» ежедневно фиксируют прибытие новых поездов с пополнением.

«Российское военное руководство продолжает отправлять мобилизованных на фронт, где ВСУ их встретят и пополнят статистику потерь армии РФ», - добавили партизаны.

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