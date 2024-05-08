В ВСУ будут мобилизовывать заключенных 8.05.2024, 15:01

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Рада дала разрешение.

В среду, 8 мая, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 11079−1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ, во втором чтении.

Об этом сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, пишет (New Voice

По его словам, решение поддержали 279 голосами.

Он напомнил, что осужденные за тяжкие умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности — не будут мобилизованы.

Сопредседатель партии ЕС Ирина Геращенко уточнила, что принятые изменения предусматривают:

— изменения в УК относительно условно-досрочного освобождения лиц для их участия в военной службе по контракту и установления ответственности за уклонение от такой службы;

— суд сможет принимать решения об условно-досрочном освобождении лиц для их участия в военной службе по контракту, а также обращаться к исполнению судебных решений по этому вопросу;

— урегулирование порядка условно-досрочного освобождения от наказания лиц для их участия в военной службе по контракту;

— изменения в закон об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, чтобы командиры воинских частей были ответственны за административный надзор за такими лицами;

— изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, чтобы установить особенности принятия, прохождения и увольнения с военной службы лиц, условно-досрочно уволенных для военной службы по контракту, а также решить вопросы их социальной и правовой защиты.

По словам Геращенко, ее партия воздержались во время голосования, потому что в законе оставалась норма о разрешении на условно досрочное освобождение для лиц, осужденных за условное убийство.

Она также подчеркнула, что коррупционерамне позволят заменить наказание на возможность воевать.

10 апреля Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.